Удаленная работа на Work.ua: какие вакансии есть?

Всего за год соискатели работы прислали более 16,5 миллиона отзывов – и значительная часть из них была направлена именно на возможность работать из дома, пишет Work.ua.

Для многих категорий людей дистанционная работа фактически стала единственным вариантом трудоустройства. Почему дистанционка так популярна:

война и релокация;

потребность в гибком графике;

возможность работать из любой точки мира;

ограничения для отдельных групп (ВПО, родители, люди с инвалидностью).

Именно поэтому работодатели, которые предлагают remote-формат, получают значительно больше отзывов и могут выбирать среди большего количества кандидатов. Среди актуальных вакансий – как позиции для начинающих, так и роли для опытных специалистов в сфере аналитики, маркетинга, продаж и клиентской поддержки.

1. Менеджер телефонной поддержки в Poster

Менеджера телефонной поддержки в ночную смену ищет Poster – первая украинская облачная система для автоматизации кафе и ресторанов. На должности придется не только отвечать на звонки, но и помогать клиентам разобраться с продуктом, тестировать новые фичи и собирать обратную связь.

Зарплата – 20 000 – 24 000 гривен с последующим повышением, также компания предлагает оплачиваемое обучение и возможность профессионального роста.

2. Direct-manager, координатор по поступлению в KSE University

KSE University ищет человека, который станет для абитуриентов наставником и поможет пройти путь от первого запроса до поступления. В обязанностях – коммуникация с поступающими по почте и телефону, ведение таблиц со статусами, организация событий и сбор обратной связи.

Зарплата – 32 000 – 42 000 гривен, формат работы – гибридный, с привлечением к Open Day, презентаций, дней карьеры и других событий университета.

3. Аналитик в МХП Международному игроку в сфере пищевых и агротехнологий

МХП нужен аналитик с хорошим уровнем Power BI, SQL и опытом работы с большими массивами данных. Основная задача специалиста – создавать дашборды и отчеты, оптимизировать отчетность, готовить данные и формировать выводы для бизнеса.

Среди преимуществ: обучающие программы, корпоративный врач и психолог, а также возможность профессионального развития в международной среде.

4. Data Scientist в PROSTOR

Сеть магазинов красоты и ухода PROSTOR открыла позицию Data Scientist для специалиста, который работает с Python, SQL, BigQuery и ML-моделями. На должности нужно анализировать большие массивы данных и помогать бизнесу принимать решения на основе аналитики.

Компания ищет кандидатов с опытом от 1 – 2 лет и предлагает сильную аналитическую команду и реальное влияние на бизнес-процессы.

5. Специалист контакт-центра для поддержки юридических лиц в NovaPay

NovaPay – международный финансовый сервис – приглашает в команду специалиста отдела поддержки юридических лиц. В его обязанности будут входить звонки, чаты, электронная почта, консультации по финансовым продуктам и сопровождение нестандартных ситуаций.

Ищут кандидатов с высшим или неполным высшим образованием, с опытом работы в контакт-центре финансовых учреждений от 6 месяцев. Зарплата – 19 000 – 21 000 гривен.

6. Менеджер по профессиональному обучению в "Метинвест"

Один из крупнейших горно-металлургических холдингов Украины находится в поисках менеджера, который будет отвечать за развитие системы профессионального обучения и взаимодействие с учебными заведениями.

"Метинвест" предлагает официальное трудоустройство, конкурентную "белую" зарплату, 24 дня оплачиваемого отпуска, медицинское страхование и стабильную работу в крупной международной структуре.

7. Middle Sales Manager в Laba Group

Компании нужен специалист с опытом B2C-продаж от 2 лет, знанием техник продаж и умением работать с возражениями. Зарплата стартует от 40 000 гривен, а уже через несколько месяцев может вырасти до 80 000 – 90 000 гривен и выше.

Среди преимуществ – полностью дистанционная работа, сильная система менторства и компенсация расходов на обучение, технику и спорт.

8. Оператор(-ка) call-центра в Vodafone Украина

Эта работа подойдет для тех, кто разбирается в роутерах, Wi-Fi, сетевых технологиях и может объяснить это клиентам простым языком. Среди обязанностей – консультации и решение технических вопросов с первого звонка.

Vodafone предлагает зарплату 24 000 – 28 000 гривен, дистанционное обучение и работу, гибкий график, корпоративную связь и постоянную поддержку наставника.

9. Demand Planner в COMFY

Одна из крупнейших украинских сетей ритейла техники и электроники COMFY открыла позицию для аналитика спроса, который будет заниматься прогнозированием продаж, сезонности и промоактивностей.

На этой должности нужны сильные аналитические навыки, уверенный Excel и понимание логики supply chain. Среди преимуществ – работа с большими данными, современными BI-инструментами и возможность влиять на бизнес-процессы.

10. Старший бухгалтер по учету активов в lifecell

lifecell – часть телекоммуникационной группы, которая обеспечивает связь для украинцев и развивает цифровые сервисы по всей стране. Сейчас команде не хватает опытного бухгалтера, который знает налоговое законодательство и не теряется в больших объемах данных.

Специалист будет отвечать за полный цикл учета активов. Работодатель обещает стабильную занятость, медицинское страхование, социальный пакет и поддержку профессионального развития в международной среде.

11. Контент-менеджер со знанием польского языка в ROZETKA

Крупнейший онлайн-ритейлер страны ROZETKA открыл позицию для внимательного человека, которому по душе порядок в деталях. В работе – добавление и обновление карточек товаров, редактирование описаний и контроль качества контента на сайте. Вакансия подойдет кандидатам с хорошим польским языком, базовым знанием Excel и опытом работы с контентом или графическими редакторами.

12. Специалист по монетизации Facebook в Starlight Media

На этой должности надо работать с видеоконтентом для Facebook: создавать концепции, заголовки, описания и отслеживать тренды для повышения охвата. От кандидата ожидают опыт работы с Facebook и понимание механик привлечения аудитории.

Взамен предлагают обучение, поддержку ментального здоровья и работу в сильной медийной среде.

Обратите внимание! Удаленная работа перестала быть бонусом –это новая норма. Но вместе с популярностью растет и конкуренция, поэтому получить такую позицию становится все сложнее.

К слову, в прошлом году соискатели откликнулись на вакансии на Work.ua 16 544 657 раз. Треть из всех откликов пришлась на дистанционку. В то же время удаленных вакансий на рынке было лишь 7%.

Среди причин, мотивирующих компании выбирать офисный формат для должностей, на которых можно работать из дома:

лучшее командное взаимодействие;

желание сохранить корпоративную культуру;

низкая производительность на дистанционке.

Какие недостатки и риски дистанционной работы?

Председатель совета общественной организации "Социальное движение" Виталий Дудин в эфире Украинского радио рассказал о негативных сторонах дистанционной работы, пишет "Суспільне".

По словам эксперта, необходимо различать дистанционную и надомную работу.

Виталий Дунин Председатель совета ОО "Социальное движение" В случае дистанционной работы работодатель не несет ответственности за вредные условия труда на рабочем месте. Зато для надомных работников эта гарантия на охрану труда действует. Поэтому не надо отказываться от компенсации со стороны работодателя за те расходы, которые вы несете при выполнении своих обязанностей. Кроме того, в обоих случаях место выполнения работы должно быть определено сторонами и менять его работник не сможет.

По его словам, кроме материального обеспечения, работодатель также должен беспокоиться о нейтрализации негативных сторон дистанционной работы – изоляции и психологических трудностей.

Изоляция – это один из психо-социальных рисков дистанционной работы. Стирание границы между личным временем и рабочим, рутинность – это все негативные стороны дистанционной работы. В Румынии, например, работодатель должен указывать в трудовом договоре, что он делает для преодоления изоляции работников. Реализуется эта норма через создание чатов, виртуальных комнат для общения, во-вторых, через активность в профсоюзе,

– объяснил Дунин.

