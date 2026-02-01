Что ожидает рынок труда в 2026 году?

Специалисты выделили несколько трендов, говорится в исследовании Work.ua.

Смотрите также Новые рабочие места: как ИИ повлияет на работу строителей и сантехников

1. Дефицит кадров – ключевой и неизменный тренд

Больше всего влияние войны почувствовал гостинично-ресторанный бизнес. 54% опрошенных компаний в 2026 году планируют расширять штат.

Учитывая нехватку кадров работодателям, возможно, придется пересматривать требования к кандидатам или предлагать лучшие условия, чем у конкурентов. Актуальными остаются переквалификация, привлечение экономически неактивного населения и даже мигрантов.

2. Увеличение количества вакансий для людей без опыта

Это одно из логических последствий дефицита кадров: работодатели вынуждены снижать требования к кандидатам. В частности, чаще нанимать людей, которые не имеют опыта работы по определенной специальности. Эта тенденция прогрессирует уже несколько лет.

Например, если в декабре 2023-го соискателям без опыта были доступны 36% вакансий, то в 2024-м – 43%, а в 2025-м уже 47%.

3. "Профессии будущего" – это рабочие профессии

Ежемесячная аналитика показывает, что категория "Рабочие специальности, производство" является крупнейшей по количеству предложений работы. В то же время конкуренция на некоторые вакансии критически низкая.

4. Спрос на ИИ-специалистов

В последние годы в этой сфере наблюдалась большая турбулентность: мировые техногиганты то массово увольняли работников, чтобы заменить их на ИИ, то возвращали их обратно и жалели о предыдущих решениях.

В 2025 году на Work.ua компании искали директоров по внедрению ИИ, AI-дизайнеров, AI Automation Engineer-ов и т.д. Сейчас таких предложений работы чуть больше сотни.

5. Удаленная работа в тренде

В прошлом году соискатели откликнулись на вакансии на Work.ua 16 544 657 раз. Треть из всех откликов пришлась на дистанционку. В то же время удаленных вакансий на рынке было только 7%.

Среди причин, мотивирующих компании выбирать офисный формат для должностей, на которых можно работать из дома:

лучшее командное взаимодействие;

желание сохранить корпоративную культуру;

низкая производительность на дистанционке.

В то же время для многих категорий соискателей (ВПО, молодые родители, люди с инвалидностью, украинцы за рубежом и т.д.) именно онлайн-работа является ценной возможностью реализовать себя профессионально.

6. Зарплаты растут, но непропорционально

В 2025 году размер средней зарплаты, по данным Work.ua, увеличился на 22%. Однако рост не был равномерными в разрезе регионов и профессий.

Заметнее всего выросли зарплаты в Тернопольской, Киевской, Ровенской областях. Зато в прифронтовых регионах изменения преимущественно минимальные. Херсонщина же стала единственной областью, где зарплаты не выросли, а наоборот – уменьшились.

В разрезе профессий наибольший рост видим для дефицитных сфер. Так, в категории "Рабочие специальности, производство" зарплаты увеличились на 25%.

Новости рынка труда в Украине