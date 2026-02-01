Що очікує ринок праців у 2026 році?

Фахівці виокремили кілька трендів, йдеться в дослідженні Work.ua.

1. Дефіцит кадрів – ключовий і незмінний тренд

Найбільше вплив війни відчув готельно-ресторанний бізнес. 54% опитаних компаній у 2026 році планують розширювати штат.

З огляду на брак кадрів роботодавцям, можливо, доведеться переглядати вимоги до кандидатів або пропонувати кращі умови, ніж у конкурентів. Актуальними залишаються перекваліфікація, залучення економічно неактивного населення і навіть мігрантів.

2. Збільшення кількості вакансій для людей без досвіду

Це один із логічних наслідків дефіциту кадрів: роботодавці змушені знижувати вимоги до кандидатів. Зокрема, частіше наймати людей, які не мають досвіду роботи за певною спеціальністю. Ця тенденція прогресує вже кілька років.

Наприклад, якщо у грудні 2023-го здобувачам без досвіду були доступні 36% вакансій, то у 2024-му – 43%, а у 2025-му вже 47%.

3. "Професії майбутнього" – це робітничі професії

Щомісячна аналітика показує, що категорія "Робочі спеціальності, виробництво" є найбільшою за кількістю пропозицій роботи. Водночас конкуренція на деякі вакансії критично низька.

4. Попит на ШІ-фахівців

Останніми роками в цій сфері спостерігалася неабияка турбулентність: світові техногіганти то масово звільняли працівників, щоб замінити їх на ШІ, то повертали їх назад і шкодували про попередні рішення.

У 2025 році на Work.ua компанії шукали директорів із впровадження ШІ, AI-дизайнерів, AI Automation Engineer-ів тощо. Зараз таких пропозицій роботи трохи більше сотні.

5. Віддалена робота в тренді

Минулого року шукачі відгукнулися на вакансії на Work.ua 16 544 657 разів. Третина з усіх відгуків припала на дистанційку. Водночас віддалених вакансій на ринку було лише 7%.

Серед причин, що мотивують компанії обирати офісний формат для посад, на яких можна працювати з дому:

краща командна взаємодія;

бажання зберегти корпоративну культуру;

низька продуктивність на дистанційці.

Водночас для багатьох категорій шукачів (ВПО, молоді батьки, люди з інвалідністю, українці за кордоном тощо) саме онлайн-робота є цінною можливістю реалізувати себе професійно.

6. Зарплати зростають, але непропорційно

У 2025 році розмір середньої зарплати, за даними Work.ua, збільшився на 22%. Однак зростання не було рівномірними в розрізі регіонів і професій.

Найпомітніше зросли зарплати в Тернопільській, Київській, Рівненській областях. Натомість у прифронтових регіонах зміни переважно мінімальні. Херсонщина ж стала єдиною областю, де зарплати не зросли, а навпаки – зменшилися.

У розрізі професій найбільше зростання бачимо для дефіцитних сфер. Так, у категорії "Робітничі спеціальності, виробництво" зарплати збільшилися на 25%.

