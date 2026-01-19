Як зросли зарплати та попит на працівників?

Найбільше зростання кількості оголошень, що підходять цим категоріям кандидатів, зафіксували у сферах готельно-ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі, логістики, виробництва та телекомунікацій. Про це відомо з даних OLX Робота, пише 24 Канал.

1. Вакансії для людей з інвалідністю

Впродовж 2025 року кількість вакансій для кандидатів з інвалідністю суттєво зросла:

вакансій комплектувальника стало майже у 16 разів більше;

пропозицій для помічників кухаря– у 12 разів більше.

Найчастіше роботодавці шукають людей з інвалідністю на посади кухарів, пекарів, пакувальників, водіїв і продавців. Паралельно зросли й зарплати: доходи підвищилися на 47 – 56%.

2. Вакансії для жінок у декреті

Найпомітніше зросла кількість пропозицій для комплектувальників і різноробочих. Активно додавалися вакансії пекарів, менеджерів по роботі з клієнтами, кухарів та продавців.

Зарплати також зросли:

у кол-центрах медіанна оплата праці операторів чату зросла на 82%;

у сфері краси та фітнесу – на 66%;

для вихователів і бухгалтерів – більш як на 60%.

3. Вакансії для працівників пенсійного віку

Найбільше таких пропозицій з’явилося для комплектувальників, помічників кухарів та операторів кол-центрів. Високий попит також зберігається на пекарів, кухарів, різноробочих, водіїв, охоронців і швачок.

Зарплати для людей пенсійного віку за рік зросли на 48 – 73% залежно від посади, зокрема у диспетчерів, пекарів, мийників на СТО та операторів кол-центрів.

Новини ринку праці в Україні