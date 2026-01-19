Як зросли зарплати та попит на працівників?
Найбільше зростання кількості оголошень, що підходять цим категоріям кандидатів, зафіксували у сферах готельно-ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі, логістики, виробництва та телекомунікацій. Про це відомо з даних OLX Робота, пише 24 Канал.
Дивіться також Електронне працевлаштування в Україні: трудовий договір можна буде укласти онлайн
1. Вакансії для людей з інвалідністю
Впродовж 2025 року кількість вакансій для кандидатів з інвалідністю суттєво зросла:
- вакансій комплектувальника стало майже у 16 разів більше;
- пропозицій для помічників кухаря– у 12 разів більше.
Найчастіше роботодавці шукають людей з інвалідністю на посади кухарів, пекарів, пакувальників, водіїв і продавців. Паралельно зросли й зарплати: доходи підвищилися на 47 – 56%.
2. Вакансії для жінок у декреті
Найпомітніше зросла кількість пропозицій для комплектувальників і різноробочих. Активно додавалися вакансії пекарів, менеджерів по роботі з клієнтами, кухарів та продавців.
Зарплати також зросли:
- у кол-центрах медіанна оплата праці операторів чату зросла на 82%;
- у сфері краси та фітнесу – на 66%;
- для вихователів і бухгалтерів – більш як на 60%.
3. Вакансії для працівників пенсійного віку
Найбільше таких пропозицій з’явилося для комплектувальників, помічників кухарів та операторів кол-центрів. Високий попит також зберігається на пекарів, кухарів, різноробочих, водіїв, охоронців і швачок.
Зарплати для людей пенсійного віку за рік зросли на 48 – 73% залежно від посади, зокрема у диспетчерів, пекарів, мийників на СТО та операторів кол-центрів.
Новини ринку праці в Україні
Роботодавці в Україні пропонують вакансії без досвіду роботи з зарплатою від 22 до навіть понад 60 тисяч гривень, зокрема у сферах продажів, логістики та обслуговування.
Уряд ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу України, який передбачає нові види трудових контрактів, гнучкість форм зайнятості та зміни до процедури звільнення. Новий кодекс наближає Україну до європейських норм, надаючи працівникам додаткові 4 дні відпустки на рік.
Очікується, що у 2026 році зросте попит на спеціалістів з даних, AI та Machine Learning, FinTech інженерів, розробників програмного забезпечення та кібербезпекових аналітиків. Зараз зростає конкуренція на ринку праці, а рекрутери натрапляють на труднощі у пошуку кваліфікованих спеціалістів.