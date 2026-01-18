Де в Україні можна працювати без досвіду?

Серед вакансій, які оплачуються найвище, є знімач склопластикових виробів, де зарплата може бути навіть понад 60 тисяч гривень, а також продавець-консультант техніки, де сума в місяць може бути понад 45 тисяч, передає 24 Канал з посиланням на Work.ua.

Менеджер із продажу театральних квитків

Таку роботу пропонують в Одесі, а щомісячна зарплата сягає від 25 до 30 тисяч гривень. Зазначається, що досвід роботи в продажах буде перевагою, але це не є обов'язковим.

Робота полягає в тому, щоб консультувати клієнтів щодо подій, продавати квитки та вести облік в CRM. А серед приємних бонусів – безкоштовні квитки на заходи та можливість зазирнути за лаштунки.

Продавець-консультант електроніки та побутової техніки

Тут запрошують працювати в COMFY у Львові із зарплатою від 22 до 45 тисяч гривень в місяць. Досвіду не потрібно, але важливо мати інтерес до техніки.

До плюсів цієї професії належить те, що наставник завжди зможе допомогти в будь-якій ситуації, а крім того, є кар'єрний ріст до керівних посад.

Масажист

У "Лазерхауз" в Умані шукають спеціаліста й пропонують заробітну плату від 30 тисяч гривень. Тут також не потрібно мати досвід в подібній роботі, адже компанія забезпечить безкоштовне навчання й супроводжуватиме на старті.

У випадку працевлаштування працівникам буде надаватися знижка 50% на послуги, доступ до професійних семінарів, майстер-класів і внутрішнього розвитку.

Знімач склопластикових і скловолокнистих виробів

Це одна із найвисокооплачуваніших вакансій, яку пропонують в добірці. Працювати доведеться в Чернівцях, а зарплата стартуватиме від 28 тисяч до майже 67 тисяч гривень.

Тут доведеться обробляти вироби та проводити слюсарні операції. Досвід роботи не потрібен, а компанія всього навчить.

Піцайоло-касир

Пропонують зарплату на рівні 30,5 гривні – 40 тисяч гривень в місяць в місті Івано-Франківськ, а саме в команду Pizza Day, та ще й без досвіду. Є стажування, яке оплачується, і під час нього всього навчають.

Серед бонусів, які пропонують є виплати кілька разів на місяць, бонуси за кожну піці й безкоштовне харчування в закладі.

Комплектувальник товарів

У команду логістичного напряму Fozzy Group потрібен комплектувальник товарів. Ця робота в Запоріжжі, а щомісячна зарплата – від 28,2 тисячі спочатку роботи й до 34,4 тисячі гривень.

Робота полягає у швидкому та якісному відборі продуктів для магазинів "Сільпо". Компанія навчає з нуля, тому готові взяти також і студентів без досвіду роботи.

Яка середня зарплата по Україні?

За останніми даними Держстату, у листопаді 2025 року середня заробітна плата по Україні складала 27 167 гривень. Це на 0,9% більше, аніж місяцем раніше.

За рівнем оплати праці лідерує Київ, де зафіксували зарплату середню на рівні 40 633 гривень. Далі у рейтингу Дніпропетровська область з 31 706 гривнями, а третє місце – Луганська область (31 340 гривень).

До регіонів з найнижчим рівнем оплати входять Кіровоградська область (19 079 гривень), Чернівецька (19 096 гривень) та Чернігівська область (20 344 гривні).

Цікаво! До галузей, які оплата є найвищою, входить інформація та телекомунікація (66 934 гривні), а найнижча – освіта (16 622 гривень).

Як змінилася оплата праці за 2025 рік?