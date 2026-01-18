Що треба зробити після купівлі авто 2026?

Новий власник зобов’язаний зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб, пише 24 Канал з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Своєчасна перереєстрація необхідна для:

Коректності даних у державних реєстрах; Уникнення зайвих питань із документами; Підтвердження законного права власності на авто.

Щоб заощадити час і зробити візит максимально комфортним, рекомендують планувати звернення до сервісного центру МВС завчасно. Найзручніший спосіб – скористатися онлайн-сервісом "Е-запис", який дозволяє:

самостійно обрати територіальний сервісний центр МВС;

запланувати зручну дату та час;

отримати послугу.

Які документи потрібні для перереєстрації авто?

Для державної реєстрації або перереєстрації транспортного засобу необхідно мати:

паспорт громадянина України / ID-картку або інший документ, що посвідчує особу;

витяг про місце реєстрації;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб (договір купівлі-продажу, довідка-рахунок, договір дарування тощо);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у разі перереєстрації);

митні документи та експертний висновок (для авто, ввезених з-за кордону);

квитанції про сплату обов’язкових платежів.

Що відомо про оформлення, страховку й розмитнення авто в Україні?