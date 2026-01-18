Що треба зробити після купівлі авто 2026?
Новий власник зобов’язаний зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб, пише 24 Канал з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Своєчасна перереєстрація необхідна для:
- Коректності даних у державних реєстрах;
- Уникнення зайвих питань із документами;
- Підтвердження законного права власності на авто.
Щоб заощадити час і зробити візит максимально комфортним, рекомендують планувати звернення до сервісного центру МВС завчасно. Найзручніший спосіб – скористатися онлайн-сервісом "Е-запис", який дозволяє:
- самостійно обрати територіальний сервісний центр МВС;
- запланувати зручну дату та час;
- отримати послугу.
Які документи потрібні для перереєстрації авто?
Для державної реєстрації або перереєстрації транспортного засобу необхідно мати:
- паспорт громадянина України / ID-картку або інший документ, що посвідчує особу;
- витяг про місце реєстрації;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб (договір купівлі-продажу, довідка-рахунок, договір дарування тощо);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у разі перереєстрації);
- митні документи та експертний висновок (для авто, ввезених з-за кордону);
- квитанції про сплату обов’язкових платежів.
Що відомо про оформлення, страховку й розмитнення авто в Україні?
З 2025 року в Україні діє новий закон, що дозволяє страховим компаніям самостійно встановлювати тарифи на автоцивілку. Середня вартість страхування у 2025 році для легкового автомобіля коливається від 2 500 до 10 000 гривень, залежно від об'єму двигуна, місця реєстрації, компанії та пільг.
У 2026 році основні фактори для розрахунку платежів для розмитнення авто залишаться незмінними: вартість авто, рік випуску, об'єм двигуна, тип палива. Також можуть бути додаткові витрати, наприклад, збір до Пенсійного фонду (3 – 5% від вартості авто, залежно від ціни).
При продажу легкового авто чи мотоцикла в Україні стягують відсоток від вартості транспортного засобу та військовий збір, їхня сума залежить від кількості продажів у цьому році. Вантажівки, причепи та автобуси оподатковуються за ставкою 5% + військовим збором; для захисників військовий збір складає 1,5%.