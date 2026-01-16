Як зросли зарплати в Україні?
У 2025 році середня заробітна плата становила 20 787 гривень, що на 8,3% більше, ніж у 2024 році, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.
Структура виплат у 2025 році, за словами нардепа, така:
- 964 тисячі осіб отримували менше мінімальної зарплати (8 000 гривень);
- 323 тисячі осіб – рівно мінімалку (8 000 гривень);
- 6,1 мільйонів осіб – більше мінімальної зарплати.
Також важливо, що:
- На 4% до 2024 року зменшилась кількість осіб, яким виплачували зарплату менше мінімальної, та на 18% – за 2 останні роки;
- На 15,1% протягом жовтня-листопада 2025 року зменшилась кількість осіб, яким виплачували зарплату менше мінімальної відносно січня-вересня 2025 року.
Разом з цим на 36,8% зросла кількість осіб, яким виплачувалася мінімальна зарплата, що свідчить про високий відсоток заробітних плат "в тіні".
У 2026 році рекомендую податковим та правоохоронним органам звернути увагу на ринок праці, що має значні резерви по сумі втрат бюджету. Адже детінізація та легалізація зарплат надасть державі можливість забезпечувати належний рівень пенсій та заробітних плат вчителям, лікарям та соціальним працівникам,
– повідомив Гетманцев.
Що відомо про зарплати в Україні?
Медіанна зарплата в Силах оборони України у 2025 році зросла до 70,5 тисячі гривень, найбільше підвищення зафіксовано в Івано-Франківській області. Кількість вакансій у Силах оборони зросла на 238%, але відгуків поменшало на 6,2%, при цьому планується підвищення зарплат військових у 2026 році.
У Буковелі офіціанти можуть заробляти від 25 до 80 тисяч гривень, залежно від закладу та умов. У січні 2026 року середня зарплата офіціанта в Україні становить 25 тисяч гривень, із найвищими виплатами в Києві (37 500 гривень).
Загалом у листопаді 2025 року середня зарплата в Україні зросла на 0,9% до 27 167 гривень, із найвищими зарплатами у Києві та найменшими у Кіровоградській області. Найвищі зарплати отримували працівники ІТ-сфери (66 934 гривні), тоді як найменше платили освітянам (16 622 гривні).
У 2026 році три з чотирьох компаній планують підвищення зарплат, щоб утримати працівників та залучити нових фахівців. 28% компаній планують зростання зарплат на 11 – 15%, проте 6% взагалі не хочуть підвищувати виплати.