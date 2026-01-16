Як зросли зарплати в Україні?

У 2025 році середня заробітна плата становила 20 787 гривень, що на 8,3% більше, ніж у 2024 році, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

Дивіться також До 5 200 гривень нарахують у січні: хто з українців отримає доплати у 2026 році

Структура виплат у 2025 році, за словами нардепа, така:

964 тисячі осіб отримували менше мінімальної зарплати (8 000 гривень);

323 тисячі осіб – рівно мінімалку (8 000 гривень);

6,1 мільйонів осіб – більше мінімальної зарплати.

Також важливо, що:

На 4% до 2024 року зменшилась кількість осіб, яким виплачували зарплату менше мінімальної, та на 18% – за 2 останні роки; На 15,1% протягом жовтня-листопада 2025 року зменшилась кількість осіб, яким виплачували зарплату менше мінімальної відносно січня-вересня 2025 року.

Разом з цим на 36,8% зросла кількість осіб, яким виплачувалася мінімальна зарплата, що свідчить про високий відсоток заробітних плат "в тіні".

У 2026 році рекомендую податковим та правоохоронним органам звернути увагу на ринок праці, що має значні резерви по сумі втрат бюджету. Адже детінізація та легалізація зарплат надасть державі можливість забезпечувати належний рівень пенсій та заробітних плат вчителям, лікарям та соціальним працівникам,

– повідомив Гетманцев.

Що відомо про зарплати в Україні?