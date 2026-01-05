Яка середня зарплата в Силах оборони?
У кількох областях України медіанна зарплата військових за підсумком року майже не змінилася, а подекуди навіть знизилася. Кількість оголошень з вакансіями зросла, проте відгуки впали, пише 24 Канал з посиланням на дані аналізу OLX Робота.
За даними аналітиків сервісу, медіанні зарплати на вакансії Сил оборони в більшості областей України у листопаді 2025 року демонстрували незначні коливання.
Найбільше підвищення зафіксували на Івано-Франківщині: медіанні зарплати військових там зросли до 110,5 тисячі гривень. Це на 47% більше, ніж було в листопаді 2024 року.
Водночас за підсумком року медіанна зарплата у Силах оборони майже не змінилася:
- у листопаді 2025 року становила 70,5 тисячі гривень;
- у листопаді 2024 року – 70,3 тисячі гривень.
Довідково: медіанна зарплата – це серединний показник, який свідчить про рівень доходів. Він ділить усіх працівників навпіл: 50% заробляють менше цієї суми, а 50% – більше.
У більшості областей медіанні зарплати військових збереглися на рівні 2024 року або мали зростання до 1%. Проте в кількох регіонах сталося падіння на 1 – 7%. Йдеться про:
- Львівську область;
- Закарпатську;
- Волинську;
- Чернівецьку;
- Дніпропетровську;
- Вінницьку.
У листопаді 2025 року медіанні зарплати в цих областях становили 70 – 71,5 тисячі гривень.
Як змінилася кількість пропозицій роботи?
Кількість оголошень з вакансіями в Силах оборони на сервісі OLX робота у листопаді 2025 року сягнула 5 861. Це на 238% більше, ніж було в аналогічний період у 2024 році.
Найбільший приріст пропозицій роботи у війську зафіксували у Кіровоградській та Запорізькій областях. Також збільшилася кількість вакансій у Чернівецькій, Миколаївській та Вінницькій областях. Найменший приріст вакансій відбувся у Закарпатській області.
Зауважте! Серед вакансій найбільш запотребуваними є оператори БПЛА, бойові медики, водії та стрільці.
Що змінилося у відгуках на вакансії?
Відгуків на вакансії в Силах оборони за підсумком року поменшало на 6,2%. Найпопулярнішими були посади:
- служба в тилу (підрозділ забезпечення та охорони в силах тероборони);
- оператор БПЛА;
- стрілець-зенітник ППО.
Найбільший приріст у відповідях на вакансії в листопаді 2025 року (у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року) зафіксували в:
- Чернівецькій області – на 538% відповідей більше;
- Запорізькій області + 83%;
- Черкаській області +81%.
Зменшення відгуків на вакансії спостерігали у Херсонській області (-78%), Івано-Франківській (-59%) та Харківській (-34%).
Чи планують підвищувати зарплати військових у 2026 році?
- В Україні готують реформу організаційних та фінансових аспектів військової служби. У її межах планують підвищення базової зарплати та збільшення надбавок за участь у бойових діях.
- Проте зміни щодо грошового забезпечення стосуватимуться тільки військових на контракті, тоді як для мобілізованих нововведень не передбачили.
- Законопроєкт №14283 із запропонованими змінами можуть винести на розгляд Верховної Ради наприкінці січня або на початку лютого 2026 року,