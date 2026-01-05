Какая средняя зарплата в Силах обороны?
В нескольких областях Украины медианная зарплата военных по итогам года почти не изменилась, а кое-где даже снизилась. Количество объявлений с вакансиями выросло, однако отзывы упали, пишет 24 Канал со ссылкой на данные анализа OLX Работа.
По данным аналитиков сервиса, медианные зарплаты на вакансии Сил обороны в большинстве областей Украины в ноябре 2025 года демонстрировали незначительные колебания.
Наибольшее повышение зафиксировали на Ивано-Франковщине: медианные зарплаты военных там выросли до 110,5 тысяч гривен. Это на 47% больше, чем было в ноябре 2024 года.
В то же время по итогам года медианная зарплата в Силах обороны почти не изменилась:
- в ноябре 2025 года составляла 70,5 тысячи гривен;
- в ноябре 2024 года – 70,3 тысячи гривен.
Справка: медианная зарплата – это срединный показатель, который свидетельствует об уровне доходов. Он делит всех работников пополам: 50% зарабатывают меньше этой суммы, а 50% – больше.
В большинстве областей медианные зарплаты военных сохранились на уровне 2024 года или имели рост до 1%. Однако в нескольких регионах произошло падение на 1 – 7%. Речь идет о:
- Львовской области;
- Закарпатской;
- Волынской;
- Черновицкой;
- Днепропетровской;
- Винницкую.
В ноябре 2025 года медианные зарплаты в этих областях составляли 70 – 71,5 тысячи гривен.
Как изменилось количество предложений работы?
Количество объявлений с вакансиями в Силах обороны на сервисе OLX работа в ноябре 2025 года достигло 5 861. Это на 238% больше, чем было в аналогичный период в 2024 году.
Наибольший прирост предложений работы в армии зафиксировали в Кировоградской и Запорожской областях. Также увеличилось количество вакансий в Черновицкой, Николаевской и Винницкой областях. Наименьший прирост вакансий состоялся в Закарпатской области.
Обратите внимание! Среди вакансий наиболее востребованными являются операторы БПЛА, боевые медики, водители и стрелки.
Что изменилось в отзывах на вакансии?
Отзывов на вакансии в Силах обороны по итогам года уменьшилось на 6,2%. Самыми популярными были должности:
- служба в тылу (подразделение обеспечения и охраны в силах теробороны);
- оператор БПЛА;
- стрелок-зенитчик ПВО.
Наибольший прирост в ответах на вакансии в ноябре 2025 года (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года) зафиксировали в:
- Черновицкой области – на 538% ответов больше;
- Запорожской области + 83%;
- Черкасской области +81%.
Уменьшение откликов на вакансии наблюдали в Херсонской области (-78%), Ивано-Франковской (-59%) и Харьковской (-34%).
Планируют ли повышать зарплаты военных в 2026 году?
- В Украине готовят реформу организационных и финансовых аспектов военной службы. В ее рамках планируют повышение базовой зарплаты и увеличение надбавок за участие в боевых действиях.
- Однако изменения по денежному обеспечению будут касаться только военных на контракте, тогда как для мобилизованных нововведений не предусмотрели.
- Законопроект №14283 с предложенными изменениями могут вынести на рассмотрение Верховной Рады в конце января или в начале февраля 2026 года,