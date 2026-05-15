Где самые высокие зарплаты в Европе?

Об этом свидетельствуют данные отчёта Taxing Wages 2026 от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет Euronews.

По данным исследования, средние годовые зарплаты в Европе варьируются от 18 590 евро в Турции до 107 487 евро в Швейцарии.

Швейцария стала единственной из всех 27 стран, которые исследовала ОЭСР, где средняя валовая зарплата превысила 100 тысяч евро в год (5 143 840 гривен).

На втором месте по зарплатам оказалась Исландия с показателем 85 950 евро (4 421 130 гривен).

Тогда как среди стран ЕС лидировал Люксембург с зарплатой 77 844 евро (4 004 170 гривен). Это позволило ему занять третью позицию в общем рейтинге.

В пятерку стран с самыми высокими зарплатами также вошли:

Дания – 71 961 евро (3 701 558 гривен);

и Нидерланды – 69 028 евро (3 550 689 гривен).

Среди пяти крупнейших экономик Европы самый высокий показатель по зарплатам имеет Германия – 66 700 евро (3 430 941 гривны). В других странах средний заработок кое-где значительно ниже:

в Великобритании – 65 340 евро (3 360 985 гривен);

во Франции – 45 964 евро (2 364 314 гривны);

в Италии – 36 594 евро (1 882 336 гривен);

в Испании – 32 678 евро (1 680 904 гривны).

В то же время Австрия, Бельгия, Ирландия, Финляндия и Швеция расположились посередине между этими двумя группами и все имеют средние зарплаты более 50 тысяч евро в год (2 571 920 гривен).

В каких странах зарплаты ниже 30 тысяч евро?

Самую низкую годовую зарплату среди стран ЕС зафиксировали в Словакии – 19 590 евро (1 007 678 гривен). Всего в девяти из 22 стран Евросоюза, где проводили исследования, средняя зарплата оказалась ниже 30 тысяч евро.

В государства с зарплатами ниже 25 тысяч евро вошли:

Венгрия – 21 257 евро (1 093 426 гривен);

Латвия – 21 321 евро (1 096 718 гривен);

Чехия – 23 685 евро (1 218 318 гривен);

Португалия – 24 254 евро (1 247 586 гривен);

Польша – 24 490 евро (1 259 726 гривен).

Зарплаты в Эстонии, Греции и Литве превысили отметку в 25 тысяч, однако все же были меньше 30 тысяч евро.

Какая покупательная способность в разных странах?

Исследователи также проанализировали зарплаты в Европе с учетом покупательной способности жителей, то есть того, насколько доход реально покрывает потребности человека. Учитывая этот показатель, разрыв между странами сократился.

Однако лидером неизменно осталась Швейцария, а Словакия оказалась в конце списка.

Вслед за Швейцарией расположились Германия, Люксембург и Нидерланды.

Среди пяти крупнейших экономик Европы порядок в рейтинге не изменился, однако расстояние между странами скорректировалось.

Сравнение номинальной зарплаты и рейтинга по покупательной способности показало, что наибольшее улучшение произошло в Турции, которая поднялась с последнего места на 18-е. Германия также значительно улучшила позицию, поднявшись с седьмого места на второе.

Зато больше всего потеряли Исландия, которая опустилась со второго на девятое место. Это означает, что жизнь в стране настолько подорожала, что, несмотря на высокую зарплату, жители могут себе позволить значительно меньше на свой доход.

Важно! Все расчеты проводились по актуальному курсу НБУ на 15 мая 2026 года.

Что с зарплатами в Украине?

В Украине средняя заработная плата в марте достигла более 30 тысяч гривен. По данным Госстата, она выросла на 7,2% по сравнению с февралем и составила 30 356 гривен.

Если считать по такому показателю годовую зарплату, то она может составить чуть более 364 тысяч гривен, то есть в разы не дотягивает ни до одной из европейских.

Самые высокие зарплаты зафиксировали в Киеве и Киевской области – 49 381 гривны и 29 997 гривен соответственно.

А регионами с самым низким уровнем оплаты труда стали:

Кировоградская область – 21 375 гривны;

Черновицкая область – 21 453 гривны.

Важно! Эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.в комментарии 24 Канала отметил, что низкие заработные платы станут одной из важных преград для возвращения обратно Украинцев из-за рубежа после завершения войны. Ведь те граждане, которые смогли трудоустроиться в других странах, могут получать в несколько раз больше, чем дома.

Что еще надо знать о зарплатах в Украине?

В 2026 году минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 гривен. Это стало первым повышением с 2024 года, ведь до этого ее размер длительное время оставался неизменным на уровне 8 тысяч гривен.

После уплаты всех обязательных налогов и сборов фактическая сумма, которую сейчас работник получает "на руки", будет меньше. С минимальной зарплаты в 8 647 гривен чистый доход составит около 6 658 гривен после отчисления военного сбора, единого налога и единого социального взноса.

В то же время правительство уже заложило дальнейший поэтапный рост минималки на последующие годы. Так, с 1 января 2027 года ее планируют повысить до 9 347 гривен, а еще через год – с начала 2028-го – до 10 059 гривен.