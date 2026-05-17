Чому працювати на пів ставки може бути ризиковано?

В Україні робота на пів ставки давно перестала бути винятком. Для бізнесу це спосіб оптимізувати витрати в умовах війни та економічної нестабільності, а для працівників можливість хоча б частково зберегти дохід. Однак саме така форма зайнятості дедалі частіше створює приховану проблему для майбутніх пенсій.

Річ у тому, що українська пенсійна система прив’язана не до кількості відпрацьованих годин, а до суми сплачених страхових внесків. Через це офіційна робота ще не гарантує повний страховий стаж.

У Пенсійному фонді пояснюють, щоб місяць роботи повністю зарахували до страхового стажу, роботодавець має сплатити мінімальний страховий внесок. Його розмір залежить від мінімальної зарплати та ставки ЄСВ.

Довідково: Якщо внесок менший, стаж можуть зарахувати лише частково. На практиці це означає, що людина може роками офіційно працювати, але втрачати частину майбутнього пенсійного стажу.

Особливо це стосується працівників із мінімальними зарплатами, сезонною зайнятістю або скороченим графіком роботи.

Чому проблема стала масовою саме зараз?

Після початку повномасштабної війни український ринок праці суттєво змінився. Бізнес почав частіше переводити працівників на неповну зайнятість, щоб зберегти робочі місця та скоротити навантаження на фонд оплати праці.

Крім цього, частина українців свідомо погоджується на роботу з мінімальною офіційною зарплатою, отримуючи решту доходу в конверті. У короткостроковій перспективі це дозволяє отримувати більше грошей на руки і відразу, однак у майбутньому безпосередньо впливає на пенсію.

Фактично проблема стажу сьогодні стала наслідком ширшої тенденції, як от тінізації ринку праці та поширення нестандартної зайнятості.

Чому люди часто дізнаються про проблему запізно?

Найбільший ризик у тому, що нестачу стажу більшість людей помічає лише перед виходом на пенсію. До цього моменту працівник може бути впевнений, що офіційне працевлаштування автоматично гарантує повний стаж.

Однак при перевірці виявляється, що частина місяців врахована лише частково або не зарахована взагалі. У результаті людині може бракувати кількох років для виходу на пенсію у 60 років. Тоді пенсійний вік автоматично зміщується до 63 або навіть 65 років, зауважує ПФУ.

Як це впливає на майбутню пенсію?

Проблема не обмежується лише віком виходу на пенсію. Недостатній страховий стаж також безпосередньо впливає на розмір виплат.

Зверніть увагу! Чим менше внесків сплачувалося протягом життя, тим нижчою буде пенсія. Саме тому робота на пів ставки у поєднанні з низькою офіційною зарплатою може створювати подвійний ризик - і для стажу, і для майбутнього доходу після завершення роботи.

Фактично українська пенсійна система сьогодні дедалі більше залежить не від формального працевлаштування, а від реального рівня "білих" доходів та сплачених внесків.

Чи слід перевіряти страховий стаж самостійно?