Почему работать на полставки может быть рискованно?

В Украине работа на полставки давно перестала быть исключением. Для бизнеса это способ оптимизировать расходы в условиях войны и экономической нестабильности, а для работников возможность хотя бы частично сохранить доход. Однако именно такая форма занятости все чаще создает скрытую проблему для будущих пенсий.

Дело в том, что украинская пенсионная система привязана не к количеству отработанных часов, а к сумме уплаченных страховых взносов. Из-за этого официальная работа еще не гарантирует полный страховой стаж.

У Пенсионном фонде объясняют, чтобы месяц работы полностью зачислили в страховой стаж, работодатель должен уплатить минимальный страховой взнос. Его размер зависит от минимальной зарплаты и ставки ЕСВ.

Справочно: Если взнос меньше, стаж могут засчитать только частично. На практике это означает, что человек может годами официально работать, но терять часть будущего пенсионного стажа.

Особенно это касается работников с минимальными зарплатами, сезонной занятостью или сокращенным графиком работы.

Почему проблема стала массовой именно сейчас?

После начала полномасштабной войны украинский рынок труда существенно изменился. Бизнес начал чаще переводить работников на неполную занятость, чтобы сохранить рабочие места и сократить нагрузку на фонд оплаты труда.

Кроме этого, часть украинцев сознательно соглашается на работу с минимальной официальной зарплатой, получая остальной доход в конверте. В краткосрочной перспективе это позволяет получать больше денег на руки и сразу, однако в будущем напрямую влияет на пенсию.

Фактически проблема стажа сегодня стала следствием более широкой тенденции, как вот тенизации рынка труда и распространения нестандартной занятости.

Почему люди часто узнают о проблеме слишком поздно?

Наибольший риск в том, что недостаток стажа большинство людей замечает только перед выходом на пенсию. До этого момента работник может быть уверен, что официальное трудоустройство автоматически гарантирует полный стаж.

Однако при проверке оказывается, что часть месяцев учтена лишь частично или не засчитана вообще. В результате человеку может не хватать нескольких лет для выхода на пенсию в 60 лет. Тогда пенсионный возраст автоматически смещается до 63 или даже 65 лет, отмечает ПФУ.

Как это влияет на будущую пенсию?

Проблема не ограничивается только возрастом выхода на пенсию. Недостаточный страховой стаж также непосредственно влияет на размер выплат.

Обратите внимание! Чем меньше взносов платилось в течение жизни, тем ниже будет пенсия. Именно поэтому работа на полставки в сочетании с низкой официальной зарплатой может создавать двойной риск - и для стажа, и для будущего дохода после завершения работы.

Фактически украинская пенсионная система сегодня все больше зависит не от формального трудоустройства, а от реального уровня "белых" доходов и уплаченных взносов.

Следует ли проверять страховой стаж самостоятельно?