Какую поддержку могут получить лица, никогда не работавшие?

Речь идет о социальной помощи, о чем отмечали в Пенсионном фонде Украины.

Выход на пенсию зависит от страхового стажа. Однако если у человека его меньше, чем 15 лет (или нет совсем) тто в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи.

Государственная социальная помощь назначается при условии, что лицо:

не получает пенсию или другие социальные выплаты;

является малообеспеченным лицом (лицо, среднемесячный совокупный доход которого за предыдущие шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением помощи, не превышает прожиточный минимум, определенный для лиц, утративших трудоспособность).

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, установлен на уровне 2 595 гривен в месяц.

Размер помощи устанавливается, исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В этом случае человек получит 30% от этой суммы. Это 778,50 гривен в текущем году.

Лицам, достигшим возраста 65 лет, такая помощь назначается пожизненно. Об этом отметили в ПФУ.

Для того, чтобы получить помощь, следует предоставить следующие документы:

заявление;

паспорт,

РНОКПП;

декларация о доходах.

Обратиться за оформлением помощи можно:

лично в Пенсионный фонд Украины;

к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины,

ЦНАП;

Также подать заявление можно через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Дію.

Обратите внимание! Также документы можно отправить почтовым отправлением в адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины.

Что еще стоит знать о стаже и пенсии?

Если человек работает не официально, то может потерять годы стажа или вовсе не получить пенсию. Дело в том, что уплата единого социального взноса формирует страховой стаж. Кроме того, она влияет на размер будущей пенсионной выплаты.

Эксперт Сергей Коробкин в комментарии для 24 Канала объяснил, что формула исчисления пенсии (если говорить очень упрощенно) – это стаж, который умножен на зарплату. То есть если у человека 30 лет стажа, то пенсия составит 30% от его зарплаты.

Но вопрос заключается в том, как эту зарплату правильно посчитать. Эксперт отмечает, что нужно знать индивидуальный коэффициент зарплаты человека и среднюю зарплату по стране за три предыдущих года перед выходом на пенсию.

Эксперт Андрей Павловский тоже отметил, что сейчас пенсия зависит от двух важных факторов: страхового стажа и размера заработной платы во время получения этого самого страхового стажа. Страховой стаж, в отличие от трудового, формируется на уплате взносов.