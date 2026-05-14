Украина продолжает сталкиваться с острым дефицитом кадров. По оценкам Минэкономики, стране не хватает около 4,5 миллиона работников. Наибольший спрос сейчас есть на квалифицированных рабочих, водителей, работников транспорта, строительства, энергетики и легкой промышленности.

В то же время значительная часть безработных имеет образование и опыт работы в сферах, которые сократились или не восстановились до довоенного уровня. Поэтому на рынке труда усиливается структурная безработица: вакансии есть, однако работодатели не могут найти нужных работников.

На фоне мобилизации и выезда украинцев за границу государство запускает программы переквалификации женщин на профессии, которые ранее считались "мужскими", а также стажировки для людей в возрасте 50+. Кроме того, все чаще звучат идеи по привлечению трудовых мигрантов. Впрочем, эксперты отмечают, что быстро решить проблему кадрового дефицита не удастся.

24 Канал узнавал, каких работников сейчас больше всего не хватает в Украине, почему вакансии остаются незакрытыми месяцами и могут ли женщины, люди 50+ и трудовые мигранты помочь преодолеть кадровый дефицит.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Какая сейчас ситуация с работой на рынке труда и кого больше всего не хватает?

В Государственном центре занятости на запрос 24 Канала сообщили, что по состоянию на начало мая 2026 года на "Едином портале вакансий", который объединяет базу Государственной службы занятости и ведущих украинских сайтов по поиску работы (Work.ua, Robota.ua и т.д.) было размещено 230 тысяч вакансий.

Читайте также Temu и AliExpress решили "добить": украинцам готовят новый налог, цены могут резко взлететь

В то же время работу при содействии службы занятости на начало мая искали 141 тысяча граждан. Таким образом дефицит кадров составил 89 тысяч человек.

Больше всего вакансий на портале зафиксировали в сфере торговли – 39 тысяч, что составляет 17% от всех вакансий. Далее следуют: промышленность – 20 тысяч или 9% всех вакансий, транспорт – 16 тысяч или 7%, сфера кафе и ресторанов – 15 тысяч или 7%, а также финансы, аудит и медицина – по 11 тысяч вакансий или 5%.

В профессиональном разрезе больше всего предложений работы сейчас есть для работников сферы торговли и услуг. В частности, работодатели ищут 17 тысяч продавцов, 7 тысяч администраторов, 6 тысяч поваров, более 2 тысяч барист, а также торговых представителей, официантов и охранников. Кроме того, это и такие специалисты, как бухгалтеры (7 тысяч), инженеры (более 6 тысяч), врачи (4 тысячи) и тому подобное.

Среди квалифицированных рабочих больше всего вакансий открыто для водителей – 12 тысяч. Также есть спрос на слесарей, комплектовщиков, электриков, швей и электромонтеров. А среди неквалифицированных: грузчиков – 5 тысяч, уборщиков – 4 тысячи, кладовщиков – 3 тысячи, подсобных рабочих – 2 тысячи.

Отдельно в Центре занятости отметили, что большой спрос по отдельным профессиям объясняется значительной текучестью кадров.

Довольно часто меняют работу продавцы, официанты, баристы, подсобные рабочие, грузчики. Кроме того, всегда больше всего вакансий подается по профессиям, которые встречаются в различных отраслях экономики, например – водитель, бухгалтер, юрист, экономист,

– объяснили в ведомстве.

Обратите внимание! Наибольший дефицит кадров, по данным службы занятости, сейчас наблюдается среди квалифицированных рабочих: швей, электромонтеров по ремонту электрооборудования, слесарей-сантехников, слесарей-электриков, монтеров путей, сварщиков, электрогазосварщиков и автослесарей.

В то же время президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в комментарии для 24 Канала рассказал, что ситуация с кадровым дефицитом в Украине существенно не меняется уже по меньшей мере 2 года.

Он также заявил, что сейчас наибольший спрос сохраняется в отраслях, связанных с логистикой и транспортом. Речь идет не только о водителях, но и о работниках автобусов, трамваев и метро. Кроме того, есть постоянный дефицит работников в легкой промышленности.

Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины, член коллегий Министерства социальной политики Украины и Государственной службы Украины по вопросам труда Например, спрос на швей растет из года в год. Это происходит на фоне того, что увеличивается армия, соответственно такие профессии становятся востребованными. Также спрос растет на профессии в отраслях энергетики, коммунального хозяйства и строительства.

За последние 2 месяца к этому добавилась еще и сезонная занятость, преимущественно связана с сельским хозяйством. Речь идет о работниках по обработке земли, посадки и защиты растений от вредителей. В дальнейшем, по словам эксперта, будет расти и потребность в работниках для сбора урожая.

Почему имеющиеся кандидаты на рынке не закрывают потребности экономики?

В комментарии 24 Каналу руководитель направления OLX Работа Мария Абдулина объясняет, что такой разрыв иногда обусловлен несоответствием между навыками кандидатов, которые сейчас ищут работу, и реальными потребностями экономики, которая меняется под влиянием войны.

Мария Абдулина, руководитель направления OLX Работа В течение последних более двадцати лет в Украине сформировался устойчивый социальный нарратив: после школы – университет, после университета – офис. Рабочие профессии не были "престижными", их воспринимали как выбор тех, кто не смог поступить в учреждение высшего образования. Профтехобразование деградировало, но не потому что государство внезапно о нем забыло, а потому что, в том числе на него не было социального спроса.

А сейчас экономика страны другая – военная, производственная и восстановительная. Так что, требует совсем других рук.

Согласно анализу OLX в январе 2026 года и январе 2022 года, на рынке прослеживается спрос именно на вакансии, которые предусматривают более гибкий график и возможность удаленной работы. В частности, речь идет о сфере коммуникаций, онлайн-торговли.

Например, в марте этого года наибольшее количество откликов на 1 объявление на платформе зафиксировали на должности копирайтера, оператора чатов, менеджера интернет-магазина, промоутера, контент-менеджера, SMM-менеджера.

Зато бизнес больше нуждается в специалистах в сфере логистики, промышленного производства.

В то же время, как добавляет Абдулина, дефицит кадров в этом году вышел за пределы чисто рабочих профессий. Теперь тенденция прослеживается еще и в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, медицины.

Какова ситуация с занятостью в разных городах и областях?

Львовский областной центр занятости

В ведомстве на запрос 24 Канала рассказали, что на начало мая во Львовской области оставались актуальными 9 тысяч вакансий. В то же время количество безработных, которые продолжали искать работу, составляла 4 тысячи человек. Таким образом, в среднем в области на одного безработного приходится 2 вакансии.

В частности Оксана Шолудько, начальница отдела аналитики и оценки эффективности программ занятости финансового управления Львовского ОЦЗ, объяснила, что демографические потери из-за войны, прежде всего из-за активного выбытия мужчин из состава рабочей силы в условиях военного положения, вызвали существенную нехватку кадров среди квалифицированных рабочих и технических профессий на производстве, в строительстве и обороне.

В то же время наибольшую группу среди безработных, которые обращаются в службу занятости, составляют люди, чьи профессиональные навыки не соответствуют запросам работодателей.

45% вакансий, имеющихся в базе данных областной службы занятости на 1 мая, – это предложения для квалифицированных рабочих, то есть для тех, кто выполняет физическую работу, используя инструмент. Еще 15% – это предложения низкоквалифицированной работы,

– говорит Оксана Шолудько.

Сейчас почти невозможно полностью удовлетворить потребности работодателей, ведь структура вакансий не соответствует структуре тех, кто ищет работу.

Среди служащих, руководителей, технических служащих, работников торговли и сферы услуг приходится 1 вакансия на 1 безработного.

Среди специалистов и профессионалов 2 вакансии на 1 безработного.

Среди квалифицированных рабочих – 5 вакансий, а среди простейших профессий – 3 вакансии на 1 безработного.

Сейчас наибольший спрос на вакансии во Львовской области в начале мая – в сфере промышленности и производства (25,5% от общего количества). Работодатели этой сферы больше всего нуждаются в швеях, подсобных рабочих, грузчиков, укладчиков-упаковщиков и тому подобное.

Также много вакансий есть в сфере розничной торговли – 15% от общего количества. Там ищут продавцов-консультантов, укладчиков-упаковщиков, уборщиков территорий, продавцов продовольственных и непродовольственных товаров, кассиров торгового зала, фармацевтов, операторов заправочных станций и пекарей.

Еще по 7% вакансий приходится на сферы образования, здравоохранения и транспорта. В сфере образования есть спрос на воспитателей, дворников, поваров, помощников воспитателя, медицинских сестер и рабочих по комплексному обслуживанию домов.

В здравоохранении ищут врачей, медицинских сестер и младших медицинских сестер. А в транспортной сфере – водителей грузовиков, пассажирского транспорта, проводников пассажирских вагонов и монтеров пути.

Кроме того, 5% вакансий приходится на сферу добычи каменного и бурого угля, а еще 4% – на деятельность ресторанов и сферу мобильного питания.

В то же время все рабочие места, на которых ранее традиционно работали мужчины, или задекларирована работодателями низкая заработная плата, укомплектовываются тяжелее всего.

В качестве примера: для того, чтобы укомплектовать 37 вакансий для горняков очистного забоя, горняков подземных и электрослесарей подземных, понадобилось около 7,5 месяца. Средняя зарплата, которую предлагали руководители шахт, составляла 23,4 тысячи гривен.

Киевский городской центр занятости

В Центре сообщили для 24 Канала, что в течение января – апреля 2026 года услугами столичной службы занятости воспользовались 7,7 тысячи граждан, из которых 4,6 тысячи были зарегистрированными безработными. В то же время общегородская база вакансий содержала информацию о 8,4 тысячи свободных рабочих мест и вакантных должностей.

По состоянию на начало мая услуги службы занятости получали 3,1 тысячи граждан, а количество актуальных вакансий составляло 4,2 тысячи. То есть в среднем в столице на 1 вакансию претендует 1 человек.

Около 80% зарегистрированных безработных в Киеве имеют высшее образование, а значительная часть из них – это офисные работники, экономисты, юристы и менеджеры среднего звена, которые имеют опыт работы в сферах, сократившихся или не восстановились до довоенного уровня.

В то же время наибольший спрос работодателей сейчас наблюдается на рабочие профессии – электриков, слесарей и строителей, а также на работников в логистике и сфере услуг. Кроме того, есть много вакансий для упаковщиков, уборщиков и подсобных работников.

Это классический пример структурной безработицы: образование и опыт людей не соответствуют потребностям рынка, при этом вакансии есть, но их "не закрывают",

– объяснили в ведомстве.

К наиболее востребованным вакансиям в столице на начало мая входят:

работодатели больше всего нуждались в инженерах различных специальностей – 213 вакансий,

значительный спрос наблюдался на монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов – 147 вакансий,

водителей автотранспортных средств – 120 вакансий,

продавцов-консультантов – 97 вакансий,

поваров – 89 вакансий,

медицинских сестер и братьев – 70 вакансий и продавцов продовольственных товаров – 67 вакансий.

В столичном центре занятости также отметили, что нехватка кадров больше всего наблюдается среди монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, водителей, продавцов-консультантов, поваров, инженеров, врачей, медицинских сестер, бухгалтеров, воспитателей, слесарей и представителей простейших профессий.

Кроме того, проблемой является то, что за последний год выросла доля людей без "актуальных" навыков, а рынок труда движется быстрее, чем адаптируются работники. Поэтому вырос спрос на цифровые и технические навыки.

Какие факторы влияют на дефицит кадров и почему женщин в Украине начали переквалифицировать?

В Государственном центре занятости отмечают, что из-за военных действий, миграцию населения и мобилизацию предложение рабочей силы остается ограниченным. Особенно сложно укомплектовывать вакансии, которые традиционно считались мужскими.

Зато Мирошниченко называет ключевыми факторами, формирующих кадровый дефицит, – существенный отток людей за границу и мобилизацию. Кроме того, это также теневой рынок труда, который, по его мнению, на сегодня значительно вырос.

81% зарегистрированных безработных – это женщины, тогда как мужчин только 19%. Почему так? Потому что официальная регистрация безработицы требует различных документов, в частности учетного документа для мужчин,

– говорит господин Алексей.

Именно поэтому в 2025 году прибегли к запуску экспериментального проекта, по которому женщины могут овладеть профессиями в сферах, где раньше преимущественно работали мужчины.

Напоминаем! Речь идет в частности о партнерстве Reskilling Ukraine и Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. В рамках этого проекта происходит набор на бесплатные программы переквалификации для женщин.

Согласно условиям программы обучение осуществляется по 31 профессии, среди которых самые популярные: станочница деревообрабатывающих станков, трактористка, водитель троллейбуса, водитель погрузчика, электрогазосварщик, оператор станков с ПК, оператор котельной, слесарь-ремонтник и т.д,

– сообщили в Государственном центре занятости.

Там также отметили, что обязательным условием программы является трудоустройство женщин после завершения обучения. С начала реализации проекта на обучение уже направили более 1 тысячи женщин.

В OLX Работа также отмечают, что рескилинг на самом деле сегодня стал трендом, который максимально простимулирован бизнесом.

По данным OLX Работа, 26% украинцев активно планируют сменить профессию или сферу в этом году, еще 60% допускают такую возможность.

Мотивации при этом вполне прагматичные: 72% хотят больше зарабатывать, 31% вынуждены обстоятельствами – сокращение, закрытие бизнеса, последствия войны.

Куда чаще всего хотят переквалифицироваться: 55% опрошенных – в торговлю и продажи, 22% – в маркетинг и PR, 13% – производство и инженерия, 13% – транспорт и логистика.

Впрочем, по мнению Мирошниченко, фактор переквалификации не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, в частности если это касается женщин. Во-первых, из-за недостаточного количества женщин, готовых работать в таких сферах, а во-вторых – из-за сложного режима работы.

Если муж женщины находится в армии, то возникает вопрос, кто будет ухаживать за детьми, если они еще не взрослые. Так же остается вопрос ухода за родителями в случае такой необходимости.

То есть привлечение женщин на такие профессии, это важно. Но это не кардинально изменит ситуацию,

– добавляет Мирошниченко.

Помогут ли трудовые мигранты и люди в возрасте 50+?

Мария Абдулина заключает, что по нынешним тенденциям, кадровый кризис в дальнейшем будет углубляться в 2026 году. И поэтому работодателям, кроме заработных плат, также придется пересматривать подходы к найму: диверсифицировать их, активно привлекать различные группы населения и тому подобное.

Компании уже становятся более открытыми к трудоустройству ветеранов, людей с инвалидностью и кандидатов старшего возраста; активно привлекают женщин на традиционно мужские специальности. В то же время растет и будет расти в дальнейшем фокус на переобучении и адаптации работников, что позволит закрывать вакансии за счет имеющихся работников и кандидатов,

– добавляет она.

Как отмечает Элла Либанова, директор Института демографии и исследований качества жизни, потенциал пенсионеров, которые могут работать, гораздо больше.

Демографическая пирамида в Украине перевернута, население стареет, и мы должны понимать, что экономика все меньше будет нуждаться в физической силе и все больше – интеллектуального труда. Работодателям стоит избавляться от стереотипов, ведь люди старшего возраста – это стабильность и опыт, которые являются критическими для устойчивости рынка,

– рассказывает она.

Мирошниченко обращает внимание на проблему обучения людей в возрасте 50+. По его словам, согласно статистике, это касается более 4 миллионов человек.

У нас из более 11 миллионов человек, которые работают, более 4 миллионов человек – это люди в возрасте 50+. Идет старение тех, кто работает,

– говорит эксперт.

Интересно! Только недавно Кабмин сообщил, что запускает национальную программу стажировки людей 50+ под названием "Опыт имеет значение". Она должна обеспечить 3 ключевых этапа, например обучение и подготовку в карьере, встречи с работодателями для обсуждения формата сотрудничества и трудоустройства или краткосрочную стажировку в компании с возможностью трудоустройства.

В то же время Мирошниченко считает, что до завершения войны государство не может сделать существенных шагов для решения этой проблемы. Единственное, что остается, – это прогнозировать восстановление после войны, в частности, как именно будет происходить восстановление страны и где брать необходимых работников и тому подобное.

Кстати, одним из вариантов преодоления дефицита на рынке труда Мирошниченко называет привлечение иностранных работников. Об этом обсуждалось и на государственном уровне.

Он напомнил, что сейчас в Украине официально трудоустроены и платят налоги почти 12 миллионов человек, тогда как пенсии получают почти 11 миллионов пенсионеров.

В то же время в этом вопросе необходимо выработать правильную политику, поскольку важно не только количество работников, но и их качество.

В OLX Работа добавляют, что в этом году уже растет внимание к иностранцам как потенциальному источнику рабочей силы, в частности в рабочих профессиях. Это прогнозировалось еще в 2025 году. Однако пока это трудно назвать массовым трендом.

Дело в том, что недавно Кирилл Буданов, глава Офиса президента, поручил пересмотреть список стран миграционного риска, которых есть 70. В них входят Афганистан, Египет, Ирак, Пакистан, Марокко, Таджикистан, Бангладеш и тому подобное. Делается это на фоне кадрового дефицита, ведь по оценкам Минэкономики, стране не хватает около 4,5 миллиона работников.

Впрочем, Буданов не исключает, что смягчение правил будет оставлять еще и серьезные риски, в частности использование официального трудоустройства иностранцами, особенно из стран Центральной Азии, как способ попасть в Украину.