Які професії найбільше постраждали

Особливо скоротився попит на професії у сфері послуг та на кандидатів без досвіду роботи, як свідчить дослідження OLX Робота.

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Найбільше на сайтах пошуку роботи "зникли" вакансії домробітниці. У порівнянні з 2022 роком кількість оголошень про пошук помічниці по господарству скоротилася на 68%.

Наприклад, ще у квітні 2022 року роботодавці пропонували 287 вакансій на цю роботу, тоді як у квітні цього року – лише 93.

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Майже так само обвалився попит на таксистів – на 67% за чотири роки війни.

До того ж значно втратили популярність:

вакансії для студентів та працівників без досвіду – на 65%;

пропозиції для торгових представників – на 65%;

позиції для клінінгових працівників та домашнього персоналу – на 60%;

вакансії для репетиторів – на 57%.

Йдеться про тисячі вакансій цих професій, яких більше не потребує український ринок праці. До прикладу, до війни у квіті роботодавці шукали майже три тисячі працівників без досвіду роботи, зараз – трохи більш як 990 людей.

Де ще скоротився попит на професії

Суттєво, але все ж менше, втратила популярність професія зварювальника – на 46%.

Косметологів роботодавці потребують менше на 43%.

Також зменшився на 38% попит на менеджерів із закупівель, а на менеджерів готельно-ресторанного бізнесу – на 33%.

Офіс-менеджерів теж менше наймають на роботу – кількість вакансій скоротилася на 28%.

Втім, на деякі професії попит впав значно помірніше – до 20%:

на кондитерів – на 16%;

дизайнерів реклами – 12%;

технологів у сфері виробництва – на 12%;

операторів ПК – на 11%;

менеджерів онлайн-магазині – 11%;

та агрономів – на 10%.

Зауважте! Окрім того, через дефіцит кадрів під час війни українські роботодавці все частіше звертають свою увагу на працівників віком від 50 років і старше. Особливо часто старших кандидатів шукають в освіті, медицині, сільському господарстві, торгівлі та на виробництві.