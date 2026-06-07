Які професії найбільше постраждали
Особливо скоротився попит на професії у сфері послуг та на кандидатів без досвіду роботи, як свідчить дослідження OLX Робота.
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Найбільше на сайтах пошуку роботи "зникли" вакансії домробітниці. У порівнянні з 2022 роком кількість оголошень про пошук помічниці по господарству скоротилася на 68%.
Наприклад, ще у квітні 2022 року роботодавці пропонували 287 вакансій на цю роботу, тоді як у квітні цього року – лише 93.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Майже так само обвалився попит на таксистів – на 67% за чотири роки війни.
До того ж значно втратили популярність:
- вакансії для студентів та працівників без досвіду – на 65%;
- пропозиції для торгових представників – на 65%;
- позиції для клінінгових працівників та домашнього персоналу – на 60%;
- вакансії для репетиторів – на 57%.
Йдеться про тисячі вакансій цих професій, яких більше не потребує український ринок праці. До прикладу, до війни у квіті роботодавці шукали майже три тисячі працівників без досвіду роботи, зараз – трохи більш як 990 людей.
Де ще скоротився попит на професії
Суттєво, але все ж менше, втратила популярність професія зварювальника – на 46%.
Косметологів роботодавці потребують менше на 43%.
Також зменшився на 38% попит на менеджерів із закупівель, а на менеджерів готельно-ресторанного бізнесу – на 33%.
Офіс-менеджерів теж менше наймають на роботу – кількість вакансій скоротилася на 28%.
Втім, на деякі професії попит впав значно помірніше – до 20%:
- на кондитерів – на 16%;
- дизайнерів реклами – 12%;
- технологів у сфері виробництва – на 12%;
- операторів ПК – на 11%;
- менеджерів онлайн-магазині – 11%;
- та агрономів – на 10%.
Зауважте! Окрім того, через дефіцит кадрів під час війни українські роботодавці все частіше звертають свою увагу на працівників віком від 50 років і старше. Особливо часто старших кандидатів шукають в освіті, медицині, сільському господарстві, торгівлі та на виробництві.
Нагадаємо, за оцінками Мінекономіки, нестача робочої сили наразі в Україні сягає близько 4,5 мільйона працівників. Найбільше роботодавці потребують фахівців у транспортній сфері, будівництві, промисловості, торгівлі та секторі послуг.
Попри війну, економіка формує і сегмент високих зарплат у цивільних професіях. До переліку найбільш оплачуваних і затребуваних спеціальностей входять аналітики з оцінки вразливостей, керівники складських комплексів, заступники директорів департаментів та начальники відділів, арбітражні керуючі, а також фахівці з розроблення програмного забезпечення.
Водночас пропозиція дистанційної роботи залишається обмеженою: лише близько 7% вакансій в Україні пропонують формат віддаленої зайнятості, попри стабільно високий попит з боку кандидатів. Популярність "дистанційки" пояснюється кількома чинниками – війною, внутрішньою та зовнішньою релокацією працівників, потребою у гнучкому графіку.