Яка професія набирає обертів в епоху штучного інтелекту?

Рекрутингові компанії, що працюють із корпораціями зі списку Fortune 100, фіксують різке зростання запитів на спеціалістів із кібербезпеки, пише The New York Times.

Йдеться про експертів, здатних реагувати на витоки даних, аналізувати код і знаходити слабкі місця в цифровій інфраструктурі. У Heidrick & Struggles, одній із провідних компаній з підбору топменеджерів, кажуть, що попит виріс настільки, що він став майже безперервним.

Ролі, які зазвичай з’являються кожні 12 місяців, ми бачимо, що ці ролі з’являються щотижня. Я думаю, що це зумовлено страхом і невизначеністю в цій гонці озброєнь штучного інтелекту,

– сказав директор компанії Остін Кован.

Причина зростання попиту – масове впровадження ШІ в розробку та автоматизацію процесів. Компанії отримують швидший код і дешевші рішення, але разом із цим — більше помилок, ризиків і вразливостей.

Яка ситуація на ринку праці?

За даними платформи пошуку роботи Glassdoor, кількість вакансій у сфері кібербезпеки зросла на 11% лише за перший квартал у річному вимірі. Рекрутери кажуть: проблема вже не у вакансіях, а у відсутності достатньої кількості кваліфікованих кандидатів. Деякі агентства навіть змушені відмовляти клієнтам.

З осені минулого року кількість запитів зросла у п’ять, а можливо, й у сім разів,

– сказав Майкл Піасенте, керуючий партнер Hitch Partners.

Разом з цим попит на спеціалістів уже впливає на зарплати. За даними рекрутерів, компенсації для керівників кібербезпеки можуть сягати 7 – 8 мільйонів доларів, а конкуренція за кандидатів лише посилюється.

Як ШІ впливає на ринок праці?