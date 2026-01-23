Які професії будуть потрібні в епоху ШІ?
Оскільки штучний інтелект загрожує перевернути ринки праці в країнах світу, повідомляє The Straits Time.
Головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг відкинув довгострокові побоювання та заявив, що кваліфіковані професійно-технічні працівники зараз відчувають зростаючий попит:
- Сантехніки, електрики та будівельники зможуть отримувати "шестизначні зарплати" завдяки попиту на будівництво центрів обробки даних, які запускають штучний інтелект.
Ця технологія вимагатиме одного з найбільших розбудов інфраструктури в історії, з трильйонами доларів нових інвестицій, сказав Хуанг.
Ми спостерігаємо досить значний бум у цій галузі, зарплати зросли майже вдвічі. Кожен повинен мати можливість добре заробляти. Для цього не потрібно мати ступінь доктора філософії з комп’ютерних наук,
– сказав він.
Генеральний директор Coreweave Майкл Інтратор також торкнувся теми буму штучного інтелекту, описавши потребу в зростаючій кількості сантехніків, електриків та теслярів.
Як штучний інтелект вплине на ринок праці?
Приблизно 300 мільйонів робочих місць під загрозою знищення через вплив штучного інтелекту. Професії касирів, коректорів, редакторів і телемаркетологів можуть зникнути.
Одну з галузей в Україні, основа якої – фізична людська праця, не зможуть замінити комп’ютери та штучний інтелект. Зокрема, професії муляра, сантехніка та електрика залишаються сферами, де людську працю замінити не можна.
Найбільш безпечними від автоматизації залишаються також професії, орієнтовані на ручну працю, такі як оператори важкої техніки, кухарі та будівельники.