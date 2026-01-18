Які професії зараз під загрозою зникнення?

Статистичні дані показують, що наразі приблизно 300 мільйонів робочих місць під загрозою знищення через ШІ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Молодь усе частіше обирає професії, які не пов'язані з розвитком технологій. Тобто ручну працю. Завдяки цьому, вони прагнуть уберегти себе від впливу змін на ринку праці, повідомляє Reuters.

Професії "білих комірців" вважаються більш вразливими до збоїв, спричинених штучним інтелектом та автоматизацією, ніж ручна праця. У Великій Британії кожен шостий роботодавець очікує, що використання інструментів штучного інтелекту дозволить їм скоротити чисельність персоналу протягом наступних 12 місяців,

– наголошує видання.

У яких спеціалістів може не стати роботи:

Касири

Усе більше торгових мереж автоматизовують такий процес. В багатьох магазинах з'являються каси самообслуговування. Імовірно, ці зміни триватимуть і далі.

Важливо! Такі спеціалісти можуть дещо змінити профіль і перейти в логістику чи менеджмент. Ці напрями і надалі будуть актуальні.

Коректори та редактори

Спеціалісти такого профілю можуть знайти себе в SEO-проєктах чи маркетингу. Саме ці напрями продовжать розвиватися і точно не втратять актуальності найближчим часом.

Телемаркетологи

Спеціалісти з цієї сфери можуть віднайти себе в digital-маркетингу або ж customer success. Щоб досягти успіху, важливо опанувати:

формат роботи з CRM-системами;

концепцію продажів онлайн;

та методи залучення клієнтів саме онлайн.

Які фактори визначальні саме для ринку праці в Україні?