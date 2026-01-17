Скільки коштує нічне таксі в Києві?

Зокрема, рішення зумовлене складною ситуацією в енергосистемі країни. А от які ціни на нічні поїздки – повідомляє 24 Канал із посиланням на Новини.LIVE.

Уночі суботи журналісти перевірили вартість поїздок на столичному таксі. Цікаво, що тарифи популярних сервісів залишаються близькими до звичайних навіть після 01:00, наприклад:

зі станції метро "Вокзальна" до "Звіринецької" поїздка в Bolt коштує 258 гривень (стандарт), тоді як в Uklon – 329 гривень ;

(стандарт), тоді як в Uklon – ; із "Вокзальної" до "Харківської" ціна в Bolt становить 501 гривню , в Uklon – 523 гривні ;

, в Uklon – ; поїздка з Майдану на Оболонь у Bolt обійдеться у 233 гривень , а в Uklon – 261 гривню ;

, а в Uklon – ; короткий маршрут від "Палацу Спорту" до "Вокзальної" в Bolt коштує 115 гривень , тоді як в Uklon – 173 гривні ;

, тоді як в Uklon – ; поїздка від проспекту Європейського Союзу в Подільському районі до станції метро "Вокзальна" коштує в Bolt 313 гривень , а в Uklon – 428 гривень ;

, а в Uklon – ; маршрут зі станції метро "Чернігівська" до "Деміївської" в Bolt обійдеться у 271 гривню, тоді як в Uklon – у 301 гривню (стандарт).

Нагадаємо, раніше служби звернулися з проханням дозволити їм працювати під час комендантської години, щоб зберегти мобільність містян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.

Заяву підписали генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, CEO Uklon Сергій Гришков і генеральний менеджер Uber CEE Marcin Moczyróg.

Що відомо про ситуацію в Києві?