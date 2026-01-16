Як скористатися вікном звернень для бізнесу?

Спеціальне вікно запускають на онлайн-платформі "Пульс", повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю Уряду Юлію Свириденко.

Дивіться також В Україні змінюють правила пересування в комендантську годину: що дозволять

Завдяки нововведенню свої питання можуть поставити підприємці, які хочуть встановити:

газові та дизельні генератори;

когенераційні модулі;

газотурбінні й газопоршневі установки;

системи зберігання енергії.

Одна із наших ключових задач зараз – нарощувати розподілену генерацію в державі всіма можливими способами і якомога швидше. Це додатковий інструмент енергетичної стійкості держави. Тому Уряд продовжує надавати повне сприяння для запуску всіх установок,

– говорить Свириденко.

Як скористатися єдиним вікном звернень про когенерацію для підприємців:

Увійти в кабінет на платформі "Пульс"; Заповнити форму запиту; У темі запиту додатково вказати "Когенерація".

Що відомо про надзвичайну ситуацію в енергетиці?