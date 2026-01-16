Як скористатися вікном звернень для бізнесу?
Спеціальне вікно запускають на онлайн-платформі "Пульс", повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю Уряду Юлію Свириденко.
Завдяки нововведенню свої питання можуть поставити підприємці, які хочуть встановити:
- газові та дизельні генератори;
- когенераційні модулі;
- газотурбінні й газопоршневі установки;
- системи зберігання енергії.
Одна із наших ключових задач зараз – нарощувати розподілену генерацію в державі всіма можливими способами і якомога швидше. Це додатковий інструмент енергетичної стійкості держави. Тому Уряд продовжує надавати повне сприяння для запуску всіх установок,
– говорить Свириденко.
Як скористатися єдиним вікном звернень про когенерацію для підприємців:
- Увійти в кабінет на платформі "Пульс";
- Заповнити форму запиту;
- У темі запиту додатково вказати "Когенерація".
Що відомо про надзвичайну ситуацію в енергетиці?
14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.
Такоє є рішення щодо комендантської години – країні потрібні послаблення на час надзвичайно холодної погоди. Це створить всі необхідні можливості для бізнесу та людей. Комендантська година в Україні не скасовується, але дозволяється нічне пересування в деяких випадках.
Через російські обстріли енергетичної інфраструктури та сильні морози в Україні виникли серйозні проблеми з подачею електрики. У ряді областей вже діють тимчасові аварійні відключення, а графіки планових вимкнень поки не застосовуються в окремих регіонах.