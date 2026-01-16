Як скористатися вікном звернень для бізнесу?

Спеціальне вікно запускають на онлайн-платформі "Пульс", повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю Уряду Юлію Свириденко.

Завдяки нововведенню свої питання можуть поставити підприємці, які хочуть встановити:

  • газові та дизельні генератори;
  • когенераційні модулі;
  • газотурбінні й газопоршневі установки;
  • системи зберігання енергії.

Одна із наших ключових задач зараз – нарощувати розподілену генерацію в державі всіма можливими способами і якомога швидше. Це додатковий інструмент енергетичної стійкості держави. Тому Уряд продовжує надавати повне сприяння для запуску всіх установок,
– говорить Свириденко.

Як скористатися єдиним вікном звернень про когенерацію для підприємців:

  1. Увійти в кабінет на платформі "Пульс";
  2. Заповнити форму запиту;
  3. У темі запиту додатково вказати "Когенерація".

Що відомо про надзвичайну ситуацію в енергетиці?

  • 14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.

  • Такоє є рішення щодо комендантської години – країні потрібні послаблення на час надзвичайно холодної погоди. Це створить всі необхідні можливості для бізнесу та людей. Комендантська година в Україні не скасовується, але дозволяється нічне пересування в деяких випадках.

  • Через російські обстріли енергетичної інфраструктури та сильні морози в Україні виникли серйозні проблеми з подачею електрики. У ряді областей вже діють тимчасові аварійні відключення, а графіки планових вимкнень поки не застосовуються в окремих регіонах.