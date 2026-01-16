Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву компаній Bolt і Uklon.
До теми Чому у Києві гірше зі світлом, ніж в інших містах: експерт пояснив причини енергетичного колапсу
Чи працюватимуть таксі в комендантську годину?
Міська влада погодила роботу таксі під час комендантської години. Через складну ситуацію зі світлом зокрема в Києві оголошено надзвичайний стан. Люди можуть пересуватися містом, щоб дійти до Пунктів незламності. Якщо вони розташовані далеко – жителі можуть користуватися послугами таксі. Вже з опівночі 17 січня таксі в Києві будуть працювати цілодобово, щоб допомагати людям.
Можливість дістатися пунктів незламності, вокзалу, місць обігріву, медзакладу чи просто відвезти продукти близьким — це зараз не розкіш, а життєва необхідність,
– повідомили в Uklon.
Служби просять користуватися таксі вночі лише за нагальної потреби.
Роботу служб відновлюють через надзвичайної ситуації в енергетиці. Компанії хочуть здійснювати важливі поїздки, невідкладні переміщення й підтримувати вразливі категорії населення. Крім того, таксисти зможуть доставляти жителям їжу, медикаменти та інші необхідні речі.
Що передувало?
Днями президент Володимир Зеленський заявив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці через наслідки атак і негоди. Найскладніша ситуація залишається в Києві, саме там відкрили штаб з подолання проблем в енергетиці.
Уряд України дозволив бізнесу працювати як "пункти незламності" під час комендантської години в період кризи. Так магазини та інші заклади зможуть допомагати людям, які залишилися без світла й тепла.
Раніше служби таксі Bolt, Uklon та Uber попросили дозвіл на роботу в Києві під час комендантської години через надзвичайну ситуацію. Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, CEO Uklon Сергій Гришков і генеральний менеджер Uber CEE Марчін Мочирог підписали та відправили до влади відповідну заяву.