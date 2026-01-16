Чому Bolt, Uklon та Uber хочуть працювати під час комендантської?

Представники платформ Bolt, Uklon та Uber написали спільне звернення до міського голови Києва та очільника КМВА, пише 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

Дивіться також Проблеми в Києві, ситуація в регіонах та імпорт електроенергії: Зеленський зробив низку заяв

Вони стверджують, що готові з 17 січня відновити стабільну роботу сервісів у Києві в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці, щоб:

допомогти людям діставатися до Пунктів незламності, місць обігріву, заряджання, води та зв'язку;

забезпечити можливість доїзду до теплих і безпечних місць під час відключень електроенергії та тепла;

підтримати критично важливі поїздки та вразливі категорії населення (зокрема медичні потреби, догляд, інші невідкладні переміщення в межах міста).

забезпечити можливість оперативного закриття потреб з доставки їжі, медикаментів, інших необхідних речей через сервіси доставки,підтримуючи вразливі групи населення та волонтерські і гуманітарні ініціативи.

Заяву підписали генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, CEO Uklon Сергій Гришков, генеральний менеджер Uber CEE Marcin Moczyróg.

Про відповідь від влади Києва поки не відомо, копію заяви також надіслали премʼєр-міністерці Юлії Свириденко та голові Нацполіції Івану Вигівському.

Що відомо про надзвичайну ситуацію в енергетиці та ситуацію в Києві?