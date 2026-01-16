Чому Bolt, Uklon та Uber хочуть працювати під час комендантської?
Представники платформ Bolt, Uklon та Uber написали спільне звернення до міського голови Києва та очільника КМВА, пише 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".
Вони стверджують, що готові з 17 січня відновити стабільну роботу сервісів у Києві в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці, щоб:
- допомогти людям діставатися до Пунктів незламності, місць обігріву, заряджання, води та зв'язку;
- забезпечити можливість доїзду до теплих і безпечних місць під час відключень електроенергії та тепла;
- підтримати критично важливі поїздки та вразливі категорії населення (зокрема медичні потреби, догляд, інші невідкладні переміщення в межах міста).
- забезпечити можливість оперативного закриття потреб з доставки їжі, медикаментів, інших необхідних речей через сервіси доставки,підтримуючи вразливі групи населення та волонтерські і гуманітарні ініціативи.
Заяву підписали генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, CEO Uklon Сергій Гришков, генеральний менеджер Uber CEE Marcin Moczyróg.
Про відповідь від влади Києва поки не відомо, копію заяви також надіслали премʼєр-міністерці Юлії Свириденко та голові Нацполіції Івану Вигівському.
Що відомо про надзвичайну ситуацію в енергетиці та ситуацію в Києві?
14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.
Такоє є рішення щодо комендантської години – країні потрібні послаблення на час надзвичайно холодної погоди. Це створить всі необхідні можливості для бізнесу та людей. Комендантська година в Україні не скасовується, але дозволяється нічне пересування в деяких випадках.
Будинки з електроопаленням у Києві отримали статус критичної інфраструктури й не будуть знеструмлюватися за графіками, за винятком аварійних відключень. Кілька сотень багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла через наслідки обстрілу 9 січня, тривають роботи з підключення для опалення.