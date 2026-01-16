Почему Bolt, Uklon и Uber хотят работать во время комендантского?

Представители платформ Bolt, Uklon и Uber написали совместное обращение к городскому голове Киева и главе КГВА, пишет 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

Они утверждают, что готовы с 17 января восстановить стабильную работу сервисов в Киеве в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике, чтобы:

помочь людям добираться до Пунктов несокрушимости, мест обогрева, зарядки, воды и связи;

обеспечить возможность проезда к теплым и безопасным местам во время отключений электроэнергии и тепла;

поддержать критически важные поездки и уязвимые категории населения (в частности медицинские потребности, уход, другие неотложные перемещения в пределах города).

обеспечить возможность оперативного закрытия потребностей по доставке еды, медикаментов, других необходимых вещей через сервисы доставки,поддерживая уязвимые группы населения и волонтерские и гуманитарные инициативы.

Заявление подписали генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик, CEO Uklon Сергей Гришков, генеральный менеджер Uber CEE Marcin Moczyróg.

Об ответе от властей Киева пока не известно, копию заявления также направили премьер-министру Юлии Свириденко и главе Нацполиции Ивану Выговскому.

Что известно о чрезвычайной ситуации в энергетике и ситуации в Киеве?