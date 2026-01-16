Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление компаний Bolt и Uklon.

Будут ли работать такси в комендантский час?

Городские власти согласовали работу такси во время комендантского часа. Из-за сложной ситуации со светом в частности в Киеве объявлено чрезвычайное положение. Люди могут передвигаться по городу, чтобы дойти до пунктов несокрушимости. Если они расположены далеко – жители могут пользоваться услугами такси. Уже с полуночи 17 января такси в Киеве будут работать круглосуточно, чтобы помогать людям.

Возможность добраться до пунктов несокрушимости, вокзала, мест обогрева, медучреждения или просто отвезти продукты близким - это сейчас не роскошь, а жизненная необходимость,

– сообщили в Uklon.

Службы просят пользоваться такси ночью только при крайней необходимости.

Работу служб восстанавливают из-за чрезвычайной ситуации в энергетике. Компании хотят осуществлять важные поездки, неотложные перемещения и поддерживать уязвимые категории населения. Кроме того, таксисты смогут доставлять жителям еду, медикаменты и другие необходимые вещи.

Что предшествовало?