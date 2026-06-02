Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, подчеркнув, что дальнейшие удары ВСУ по России будут определять динамику станет ли этот кризис углубляться. Сейчас многим украинским партнерам не нравится идея систематических ударов, которые нацелены на то, чтобы снести российский нефтяной комплекс.

Дестабилизация на ВОТ будет усиливаться

Такая ситуация с топливом способствует социальному напряжению, что особенно важно для дестабилизации оккупированных Россией территорий. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества напомнил, что когда в прошлом году возникали топливные кризисы, но меньшего масштаба, российские бойцы в очередях на АЗС бросались на гражданских и просто отбирали у них бензин. Как следствие – начинались стычки.

Жмайло объяснил, что чем больше нестабильности на оккупированных территориях, тем больше Россия вынуждена там держать оккупационный контингент, который бы следил за порядком, а значит эти бойцы не попадут непосредственно в зону боевых действий, чтобы усиливать российские войска и давить на СОУ.

Логистика под прицелом: оккупанты ищут новые маршруты

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества рассказал о конспирологической теории, что, мол, Украина использовала большое количество своих дальнобойных дронов и в дальнейшем поддерживать заданный темп ударов не сможет. Однако, как отметил Жмайло, подтверждения этому нет.

Я недавно общался на Запорожском направлении с бойцами Сил беспилотных систем и других подразделений СОУ, то они сказали, что эта работа продолжается, "дипстрайки" и "мидлстрайки" запускаются в режиме реального времени. Это постоянное давление на российскую ПВО. Поэтому недостатка средств дальнобойного поражения военные пока не испытывают,

– заверил Жмайло.

Украина в дальнейшем стремится перебить логистику врага. Крымский мост после предыдущих операций СБУ полноценно Россией не используется. Там действуют ограничения, потому что россияне в ожидании новых ударов. К дополнительным трудностям приводит и то, что сегодня трасса Таганрог – Джанкой фактически простреливается украинскими силами. Кроме того, оккупационные власти ввели ограничения на передвижение гражданских в районе Геническа (Херсонщина).

"Мы выходим на плато возможностей. Украина постепенно пытается перехватить тактическую инициативу. Это привело к тому, что анонсированное россиянами большое летнее наступление, которое должно было начаться в конце мая, полноценно не стартовало. Есть конечно болезненное давление на Покровском, Константиновском, Славянско-Краматорском направлениях, но значительных территориальных сдвигов нет", – констатировал Жмайло.

По его словам, сейчас Россия в слабом положении. Поэтому призыв Украины к мировым лидерам сегодня четкий – пока страна-агрессор наиболее ослаблена с начала 2022 года, надо дожать ее на международном, дипломатическом фронтах.

Парализовать логистику врага на 100% не получится

Украинские дроны атакуют дорогу Донецк – Мариуполь – Крым, из-за этого россияне ищут альтернативу, меняют логистику. Остановить ее для врага полностью невозможно, потому что существуют обходные маршруты. Жмайло напомнил, что россияне с 2022 года готовились к выстраиванию параллельной железнодорожной логистики, предусмотрели несколько лет назад полторы сотни железнодорожных путей и обновили уже имеющееся железнодорожное полотно.

Это не значит, что украинские дроны туда не достанут. Россияне только выигрывать время, пока мы переориентируем наши цели, что потребует дополнительной подготовки. Хотя основные маршруты и железные дороги давно Силами обороны определены,

– подчеркнул Жмайло.

Подытоживая, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что хотя парализовать вражескую логистику окончательно не получится, однако максимально усложнить эти процессы, не давать россиянам продвигаться на фронте и непрерывно атаковать, вполне под силу СОУ.

Российские водители отказываются ехать на ВОТ

Напомним, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак ранее рассказал, что из-за опасности попасть под дроновые атаки российские водители, которых привлекают к логистике, даже за большие деньги в основном отказываются везти топливо на оккупированные территории, в частности в Крым.

По его словам, сами же россияне жалуются, что Украина применяет каждый день десятки тысяч БпЛА и больше всего пугают их дроны Hornet (производства США и Украины), которые СОУ направляют по Азовской трассе, где потом горят грузовики. Оккупанты пытаются маскировать военный транспорт под гражданский, чтобы обезопасить себя от беспилотников.

А вот руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что следствием ударов СОУ по логистическим маршрутам врага стало то, что он начал перекрывать движение на определенных участках. В частности он запрещен по дороге Донецк – Ясиноватая – Горловка. И если раньше оккупанты активно использовали для поставки необходимого российской армии дорогу между Мангушем и Бердянском, то теперь им пришлось изменить логистику и проводить ее через Урзуф (Мариупольский район), хотя это делает путь длиннее.