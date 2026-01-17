Сколько стоит ночное такси в Киеве?
В частности, решение обусловлено сложной ситуацией в энергосистеме страны. А вот какие цены на ночные поездки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
Ночью субботы журналисты проверили стоимость поездок на столичном такси. Интересно, что тарифы популярных сервисов остаются близкими к обычным даже после 01:00, например:
- со станции метро "Вокзальная" до "Зверинецкой" поездка в Bolt стоит 258 гривен (стандарт), тогда как в Uklon – 329 гривен;
- с "Вокзальной" до "Харьковской" цена в Bolt составляет 501 гривну, в Uklon – 523 гривны;
- поездка с Майдана на Оболонь в Bolt обойдется в 233 гривен, а в Uklon – 261 гривну;
- короткий маршрут от "Дворца Спорта" до "Вокзальной" в Bolt стоит 115 гривен, тогда как в Uklon – 173 гривны;
- поездка от проспекта Европейского Союза в Подольском районе до станции метро "Вокзальная" стоит в Bolt 313 гривен, а в Uklon – 428 гривен;
- маршрут со станции метро "Черниговская" до "Демеевской" в Bolt обойдется в 271 гривну, тогда как в Uklon – в 301 гривну (стандарт).
Напомним, ранее службы обратились с просьбой разрешить им работать во время комендантского часа, чтобы сохранить мобильность горожан в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике.
Заявление подписали генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик, CEO Uklon Сергей Гришков и генеральный менеджер Uber CEE Marcin Moczyróg.
Что известно о ситуации в Киеве?
Напомним, ранее Департамент здравоохранения КГГА обнародовал список аптек, которые обеспечены резервным питанием и готовы обслуживать киевлян круглосуточно в случае полного обесточивания города.
Однако о продовольственном кризисе, ажиотажном спросе или дефиците пищевых продуктов в столице пока речь не идет. Правительство взяло под контроль ситуацию с супермаркетами, работу координируют с ритейл-сетями.