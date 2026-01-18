Какие профессии сейчас под угрозой исчезновения?

Статистические данные показывают, что сейчас примерно 300 миллионов рабочих мест под угрозой уничтожения из-за ИИ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Молодежь все чаще выбирает профессии, которые не связаны с развитием технологий. То есть ручной труд. Благодаря этому, они стремятся уберечь себя от влияния изменений на рынке труда, сообщает Reuters.

Профессии "белых воротничков" считаются более уязвимыми к сбоям, вызванных искусственным интеллектом и автоматизацией, чем ручной труд. В Великобритании каждый шестой работодатель ожидает, что использование инструментов искусственного интеллекта позволит им сократить численность персонала в течение следующих 12 месяцев,

– отмечает издание.

У каких специалистов может не стать работы:

Кассиры

Все больше торговых сетей автоматизируют такой процесс. Во многих магазинах появляются кассы самообслуживания. Вероятно, эти изменения будут продолжаться и дальше.

Важно! Такие специалисты могут несколько изменить профиль и перейти в логистику или менеджмент. Эти направления и в дальнейшем будут актуальны.

Корректоры и редакторы

Специалисты такого профиля могут найти себя в SEO-проектах или маркетинге. Именно эти направления продолжат развиваться и точно не потеряют актуальности в ближайшее время.

Телемаркетологи

Специалисты из этой сферы могут найти себя в digital-маркетинге или customer success. Чтобы достичь успеха, важно овладеть:

формат работы с CRM-системами;

концепцию продаж онлайн;

и методы привлечения клиентов именно онлайн.

Какие факторы определяющие именно для рынка труда в Украине?