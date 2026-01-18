Какие профессии сейчас под угрозой исчезновения?
Статистические данные показывают, что сейчас примерно 300 миллионов рабочих мест под угрозой уничтожения из-за ИИ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Читайте также Такси Киева уже работает во время комендантского часа: какие цены на ночные поездки
Молодежь все чаще выбирает профессии, которые не связаны с развитием технологий. То есть ручной труд. Благодаря этому, они стремятся уберечь себя от влияния изменений на рынке труда, сообщает Reuters.
Профессии "белых воротничков" считаются более уязвимыми к сбоям, вызванных искусственным интеллектом и автоматизацией, чем ручной труд. В Великобритании каждый шестой работодатель ожидает, что использование инструментов искусственного интеллекта позволит им сократить численность персонала в течение следующих 12 месяцев,
– отмечает издание.
У каких специалистов может не стать работы:
- Кассиры
Все больше торговых сетей автоматизируют такой процесс. Во многих магазинах появляются кассы самообслуживания. Вероятно, эти изменения будут продолжаться и дальше.
Важно! Такие специалисты могут несколько изменить профиль и перейти в логистику или менеджмент. Эти направления и в дальнейшем будут актуальны.
- Корректоры и редакторы
Специалисты такого профиля могут найти себя в SEO-проектах или маркетинге. Именно эти направления продолжат развиваться и точно не потеряют актуальности в ближайшее время.
- Телемаркетологи
Специалисты из этой сферы могут найти себя в digital-маркетинге или customer success. Чтобы достичь успеха, важно овладеть:
- формат работы с CRM-системами;
- концепцию продаж онлайн;
- и методы привлечения клиентов именно онлайн.
Какие факторы определяющие именно для рынка труда в Украине?
Наиболее определяющим фактором для рынка труда в Украине является война. А именно продолжительность и интенсивность боевых действий.
Стоит сказать, что украинский рынок труда переживает тяжелый кризис. Он возник, в частности, из-за оттока квалифицированных кадров.
Сейчас бизнесы отмечают, что отдельным ударом для рынка труда стало разрешение правительства на выезд за границу, для ребят 18 – 22 лет. Ведь из-за этого, страну покинуло много молодых специалистов.