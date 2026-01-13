Повідомляє 24 Канал з посиланням на Quartz.

Які професії будуть популярними у наступні 10 років?

Звіт Бюро статистики праці США (BLS) зробив прогноз щодо того, які професії будуть найбільш швидкозростаючі у період з 2024 по 2034 роки.

Згідно з прогнозами, найбільше робочих місць з'явиться у сфері охорони здоров'я та екологічних технологій. У BLS очікують, що медична галузь розширюватиметься найактивніше через старіння населення та зростання поширеності хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних хвороб, онкології та діабету.

Три з десяти найперспективніших спеціальностей припадають на медицину. Зокрема, попит на лікарів-практиків може зрости на 40%, що дасть понад 128 тисяч нових робочих місць, тоді як медіанна заробітна плата у 2024 році сягнула 129 210 доларів.

Кількість менеджерів медичних та оздоровчих послуг зросте на 23%, а асистентів лікарів – на 20%.

Попри звільненні, викликані бумом ШІ, підвищений попит на технологічні рішення продовжує стимулювати потребу у висококваліфікованих кадрах у професійному, науковому та технічному секторах. Найдинамічніше зростання очікується у сферах відновлюваної енергетики та кібербезпеки.

Так, професія техніка з обслуговування вітрових турбін очолює рейтинг BLS із прогнозованим зростанням на 50% і медіанною зарплатою 62 580 доларів. Кількість монтажників сонячних фотоелектричних систем може збільшитися на 42%, спеціалістів з інформаційної безпеки – на 29%, науковців з обробки даних – на 34%, а аналітиків операційних досліджень – на 21%.

Загалом ці прогнози свідчать, що майбутній ринок праці дедалі більше зосереджуватиметься на персоналізованій допомозі людям, а також на розвитку екологічних і цифрових технологій.

До звільнення скількох людей призвів ШІ у 2025 році?

Згідно з дослідженням консалтингової компанії Challenger, Gray & Christmas, у 2025 році штучний інтелект став причиною майже 55 тисяч звільнень лише у США. Саме цього року країна втратила найбільшу кількість робочих місць з часів пандемії COVID-19.

Як зазначає видання Mashable, під час пандемії в США було скорочено близько 1,17 мільйона робочих місць. Лише у листопаді 2025 року роботодавці звільнили 71 тисячу працівників, з яких приблизно 6 тисяч, або близько 9%, втратили роботу через впровадження ШІ.

Хоча впровадження ШІ торкнулося працівників різного віку та професій у таких корпораціях, як Amazon і Walmart, вплив штучного інтелекту не обмежився лише звільненнями. Розвиток нових технологій також призвів до скорочення найму, що найбільше позначилося на фахівцях початкового рівня.

