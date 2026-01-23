Какие профессии будут нужны в эпоху ИИ?

Поскольку искусственный интеллект грозит перевернуть рынки труда в странах мира, сообщает The Straits Time.

Главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг отверг долгосрочные опасения и заявил, что квалифицированные профессионально-технические работники сейчас испытывают растущий спрос:

Сантехники, электрики и строители смогут получать "шестизначные зарплаты" благодаря спросу на строительство центров обработки данных, которые запускают искусственный интеллект.

Эта технология потребует одного из крупнейших развитий инфраструктуры в истории, с триллионами долларов новых инвестиций, сказал Хуанг.

Мы наблюдаем довольно значительный бум в этой области, зарплаты выросли почти вдвое. Каждый должен иметь возможность хорошо зарабатывать. Для этого не нужно иметь степень доктора философии по компьютерным наукам,

– сказал он.

Генеральный директор Coreweave Майкл Интратор также затронул тему бума искусственного интеллекта, описав потребность в растущем количестве сантехников, электриков и плотников.

Как искусственный интеллект повлияет на рынок труда?