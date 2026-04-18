Які професії зникнуть?

Різні чат-боти, зокрема ChatGPT, Gemini та DeepSeek, дають схожі, але не ідентичні прогнози, пише OBOZ.

Дивіться також Україна перегляне правила щодо трудових мігрантів: Буданов розкрив подробиці

Найчастіше серед "під загрозою" називають перекладачів і бухгалтерів – особливо тих, хто займається простими, рутинними завданнями. Сучасні технології вже можуть не лише перекладати тексти, а й робити усний переклад у режимі реального часу. У бухгалтерії ситуація подібна: базові операції дедалі більше автоматизуються.

Цікаво, що професії водіїв і складських працівників згадуються рідше, хоча автоматизація поступово добирається і до цих сфер. Наприклад, Gemini вважає, що в Україні можуть зникнути або сильно змінитися такі професії:

працівники з введення даних і офісні співробітники з рутинними задачами;

касири та продавці;

водії (таксі, кур’єри, далекобійники);

перекладачі (особливо ті, хто працює з простими текстами);

аналітики з базовими функціями.

Водночас ШІ підкреслює: зазвичай професії не зникають повністю, а трансформуються – від людей просто починають вимагати нові навички, більше креативності та аналітики. Своє бачення має і DeepSeek. Там серед ризикованих професій називають:

операторів call-центрів;

бухгалтерів і фінансових помічників;

перекладачів технічних і простих текстів;

працівників складів і логістики;

аналітиків початкового рівня.

При цьому попит на більш складну аналітику та інтерпретацію даних, навпаки, буде зростати. А от ChatGPT прогнозує такі зміни:

операторів кол-центрів можуть замінити чат-боти;

касирів – автоматизовані каси самообслуговування;

перекладачів загального профілю – онлайн-перекладачі;

бухгалтерів початкового рівня – програми обліку;

контент-менеджерів із шаблонними задачами – нейромережі.

При цьому ШІ наголошує: ці професії не зникнуть миттєво. Але вже в найближчі 5 – 10 років вимоги до них суттєво зміняться, і без нових навичок втриматися на ринку буде складно.

