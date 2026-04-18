Які професії зникнуть?
Різні чат-боти, зокрема ChatGPT, Gemini та DeepSeek, дають схожі, але не ідентичні прогнози, пише OBOZ.
Найчастіше серед "під загрозою" називають перекладачів і бухгалтерів – особливо тих, хто займається простими, рутинними завданнями. Сучасні технології вже можуть не лише перекладати тексти, а й робити усний переклад у режимі реального часу. У бухгалтерії ситуація подібна: базові операції дедалі більше автоматизуються.
Цікаво, що професії водіїв і складських працівників згадуються рідше, хоча автоматизація поступово добирається і до цих сфер. Наприклад, Gemini вважає, що в Україні можуть зникнути або сильно змінитися такі професії:
- працівники з введення даних і офісні співробітники з рутинними задачами;
- касири та продавці;
- водії (таксі, кур’єри, далекобійники);
- перекладачі (особливо ті, хто працює з простими текстами);
- аналітики з базовими функціями.
Водночас ШІ підкреслює: зазвичай професії не зникають повністю, а трансформуються – від людей просто починають вимагати нові навички, більше креативності та аналітики. Своє бачення має і DeepSeek. Там серед ризикованих професій називають:
- операторів call-центрів;
- бухгалтерів і фінансових помічників;
- перекладачів технічних і простих текстів;
- працівників складів і логістики;
- аналітиків початкового рівня.
При цьому попит на більш складну аналітику та інтерпретацію даних, навпаки, буде зростати. А от ChatGPT прогнозує такі зміни:
- операторів кол-центрів можуть замінити чат-боти;
- касирів – автоматизовані каси самообслуговування;
- перекладачів загального профілю – онлайн-перекладачі;
- бухгалтерів початкового рівня – програми обліку;
- контент-менеджерів із шаблонними задачами – нейромережі.
При цьому ШІ наголошує: ці професії не зникнуть миттєво. Але вже в найближчі 5 – 10 років вимоги до них суттєво зміняться, і без нових навичок втриматися на ринку буде складно.
Новини ринку праці 2026 в Україні
В Україні бракує працівників, особливо у будівництві, торгівлі, сфері послуг і технічних професіях, але людей віком 55+ часто ігнорують. Більше як половина компаній у будівництві визнають, що нестача працівників гальмує їх розвиток.
Основні причини звільнень працівників в Україні: зарплата (31%), мобілізація (24%), вигорання (16%) тощо. Компанії намагаються утримати працівників через підвищення зарплати (27%), гнучкий формат роботи (6%).
Державна служба зайнятості повідомила, що в першому кварталі 2026 року роботодавці змогли закрити лише 61 тисячу з 148 тисяч вакансій, поданих 27 тисячами роботодавців. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед окремих робітничих професій.