До кого податкова прийде з перевірками у 2026 році?

Відповідно до оприлюдненого графіка, у 2026 році до майже 4,6 тисячі суб'єктів господарювання завітають із документальною плановою перевіркою, передає 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

Читайте також Помилився при сплаті податків: як ФОП виправити помилку без штрафів

Загалом план-графік складається з 4 розділів:

Розділ І – "Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб" (ТОВ, Акціонерне товариство, Повне товариство тощо),

Розділ ІІ – "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" (банківські та небанківські установи),

Розділ III – "Документальні планові перевірки платників податків – фізичних осіб" (ФОПи),

Розділ IV – "Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати ПДФО, ВЗ та ЄСВ".

Найбільше кількість перевірок стосуватиметься юридичних осіб – майже 3 200. Натомість для ФОПів – це буде трішки більше, аніж 1 000 перевірок. Для юридичних осіб з питань ПДФО, ВЗ та ЄСВ – 258, а для банківських та небанківських установ – 121.

Який бізнес перевірятимуть?

Як свідчать дані Опендатабот, найбільше у розрізі регіонів проведуть перевірки в Києві та Київській області – понад 1 000. На другому місці Дніпропетровщина з показником в 372 перевірки, а третьому – Львівщина (264 перевірки).

У переліку найбільшого бізнесу в країні, до яких податкова прийде з перевіркою, ті, що входять у рейтинг 10 найкращих у своїй сфері за даними Індексу 2025.

Це "Нафтогаз України", NOVUS, МХП, Rozetka, Камет-сталь.

Загалом найбільше перевірок буде у сфері оптової торгівлі та сільського господарства – по 21%. А після цієї сфери йдуть бізнес, що займаються виробництвом харчових продуктів – 5%.

У якому випадку до ФОП може завітати податкова?