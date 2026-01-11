До кого податкова прийде з перевірками у 2026 році?
Відповідно до оприлюдненого графіка, у 2026 році до майже 4,6 тисячі суб'єктів господарювання завітають із документальною плановою перевіркою, передає 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.
Загалом план-графік складається з 4 розділів:
- Розділ І – "Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб" (ТОВ, Акціонерне товариство, Повне товариство тощо),
- Розділ ІІ – "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" (банківські та небанківські установи),
- Розділ III – "Документальні планові перевірки платників податків – фізичних осіб" (ФОПи),
- Розділ IV – "Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати ПДФО, ВЗ та ЄСВ".
Найбільше кількість перевірок стосуватиметься юридичних осіб – майже 3 200. Натомість для ФОПів – це буде трішки більше, аніж 1 000 перевірок. Для юридичних осіб з питань ПДФО, ВЗ та ЄСВ – 258, а для банківських та небанківських установ – 121.
Який бізнес перевірятимуть?
Як свідчать дані Опендатабот, найбільше у розрізі регіонів проведуть перевірки в Києві та Київській області – понад 1 000. На другому місці Дніпропетровщина з показником в 372 перевірки, а третьому – Львівщина (264 перевірки).
- У переліку найбільшого бізнесу в країні, до яких податкова прийде з перевіркою, ті, що входять у рейтинг 10 найкращих у своїй сфері за даними Індексу 2025.
- Це "Нафтогаз України", NOVUS, МХП, Rozetka, Камет-сталь.
Загалом найбільше перевірок буде у сфері оптової торгівлі та сільського господарства – по 21%. А після цієї сфери йдуть бізнес, що займаються виробництвом харчових продуктів – 5%.
У якому випадку до ФОП може завітати податкова?
Навіть після того, як ФОП закрито, податкова може провести перевірку діяльності підприємця. Це робиться для того, щоб переконатися у правильності всіх виконаних зобов'язань ФОПом та відсутності боргів.
Водночас шанс на податкову перевірку залежить від того, чи були податні декларації з фактичними показниками, чи мав ФОП рух коштів та найманих працівників, а також чи є податковий борг.
Цікаво, що відсутність чітких часових обмежень означає, що податкова може навідатись із перевіркою навіть через роки після офіційного закриття бізнесу.