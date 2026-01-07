Як довго можна чекати податкову?

Після закриття ФОПа податкова формально має право провести перевірку, пише 24 Канал з посиланням на buh.ua.

ФОП перебуває на обліку в податковій одразу у двох статусах: як платник податків і як платник ЄСВ. Після державної реєстрації припинення діяльності з обліку ФОПа автоматично не знімають. Для податкової людина залишається тією, що вела підприємницьку діяльність, а отже, може підпадати під перевірку.

Насправді ця процедура може не відбуватися роками, але потім податкова несподівано з’явиться. Податкова може провести перевірку щодо податків у межах трьох років (1 095 днів), але ці строки залежать від конкретної історії ФОП. Водночас термін зберігання документів при ліквідації – не менше 5 років.

Коли перевірки може не бути?

Є умови, за яких податкова зазвичай не ініціює перевірку:

  • звітність подана з нульовими показниками або не подавалася через відсутність об’єктів оподаткування;
  • подано звітність з ЄСВ;
  • на банківських рахунках не було руху або рахунки закриті;
  • немає доходів від податкових агентів, крім тих, з яких податки вже сплачені;
  • відсутні наймані працівники та виплати за цивільноправовими договорами;
  • немає боргів з податків, ЄСВ та інших платежів;
  • відсутні розстрочки, судові оскарження або виконавчі провадження.

Що відомо про податкові правила для ФОПів в Україні?

  • З 1 січня 2026 року ФОПи та самозайняті особи подаватимуть податковий розрахунок за новими правилами. Також серед змін – збільшення податків для ФОПів: максимальний місячний розмір єдиного податку зросте для ФОП 1 групи до 332,80 гривень і для ФОП 2 групи до 1 729,40 гривень.

  • Державна податкова служба запланувала 4 558 перевірок на 2026 рік, з яких 78% стосуватимуться середніх і великих компаній. До переліку на перевірку потрапили великі компанії, такі як Нафтогаз, Rozetka та NOVUS та ще деякі.

  • Мінфін підготував законопроєкт про ПДВ для ФОПів, який викликав критику з боку бізнесу і буде доопрацьований. Зміни до оподаткування для ФОПів з доходом понад 1 мільйон гривень набудуть чинності у 2027 році, а законопроєкт буде доопрацьовано з урахуванням консультацій з бізнесом.