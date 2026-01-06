Які зміни від податкової діятимуть для ФОПів?

З нового року в Україні діють нові терміни подання податкового розрахунку для ФОП, пише 24 Канал з посиланням на податкову службу.

Це стосується звітності щодо сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску.

Відповідно до оновлених норм:

ФОПи та самозайняті особи подають податковий розрахунок щоквартально, а не щомісячно (з розбивкою показників по місяцях звітного кварталу);

інші особи подають податковий розрахунок кожного податкового місяця.

Це означає, що тепер звіти щодо ПДФО, ВЗ та ЄСВ подаватимуться не щомісячно, а щоквартально.

Як зростуть податки для ФОП у січні 2026?

З 1 січня 2026 року для фізичних осіб – підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок деяких податків, пише 24 Канал з посиланням на Податкову службу.

Максимальний місячний розмір єдиного податку:

ФОП 1 групи – 332,80 гривень замість 302,80 гривень (не більше 10% прожиткового мінімуму)

(не більше 10% прожиткового мінімуму) ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень замість 1 600 гривень (не більше 20% мінімальної зарплати).

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп – 864,70 гривень замість 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати).

Що може змінитися для ФОП у 2027 році?