ПДВ для ФОПів у 2027 році: які будуть зміни

Зміни стосуються впровадження ПДВ для платників єдиного податку та спрощенню адміністрування податків, пише 24 Канал з посиланням на Мінфінансів.

Зокрема, будуть діяти такі правила:

Автоматична реєстрація та сервісний підхід

Мінфін разом із податковою службою розробляє механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для ФОП, які за обсягом операцій зобов’язані стати платниками ПДВ.

Формування кредиту

ФОПам, обсяг оподатковуваних операцій яких за останні 12 місяців перевищує нормативний поріг, планують дати період для накопичення податкового кредиту.

Податкова накладна та декларація "в один клік"

Планується автоматичне попереднє заповнення декларацій в електронному кабінеті платника, податкових накладних та інших відомостей ДПС. Для ФОП звітний період планують збільшити з місячного до квартального.

Перехідний період та заборона штрафів

2027 рік вважатиметься перехідним: передбачають певний період відтермінування, необхідний на навчання, створення застосунків та їх тестування. В цей період штрафи за помилки в адмініструванні ПДВ не будуть застосовувати.

Що відомо про запровадження змін для ФОП?