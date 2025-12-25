ПДВ для ФОПів у 2027 році: які будуть зміни

Зміни стосуються впровадження ПДВ для платників єдиного податку та спрощенню адміністрування податків, пише 24 Канал з посиланням на Мінфінансів.

Зокрема, будуть діяти такі правила:

  • Автоматична реєстрація та сервісний підхід

Мінфін разом із податковою службою розробляє механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для ФОП, які за обсягом операцій зобов’язані стати платниками ПДВ.

  • Формування кредиту

ФОПам, обсяг оподатковуваних операцій яких за останні 12 місяців перевищує нормативний поріг, планують дати період для накопичення податкового кредиту.

  • Податкова накладна та декларація "в один клік"

Планується автоматичне попереднє заповнення декларацій в електронному кабінеті платника, податкових накладних та інших відомостей ДПС. Для ФОП звітний період планують збільшити з місячного до квартального.

  • Перехідний період та заборона штрафів

2027 рік вважатиметься перехідним: передбачають певний період відтермінування, необхідний на навчання, створення застосунків та їх тестування. В цей період штрафи за помилки в адмініструванні ПДВ не будуть застосовувати.

Що відомо про запровадження змін для ФОП?

  • Наразі Україна домовилася з МВФ про нову програму підтримки на рівні персоналу, проте є певні умови. Серед них – усуненням лазівок у чинному трудовому кодексі – закриття схеми "ФОП замість найму" та скасуванням пільг для реєстрації платника ПДВ.

  • Українська влада не буде скасовувати пільги для ФОП, проте хоче вирівняти правила для підприємців на спрощеній системі та платників ПДВ, щоб запобігти ухиленню від податків великим бізнесом.

  • Законопроєкт про ПДВ для ФОПів може набрати чинності 1 січня 2027 року, дозволяючи бізнесу підготуватися. Тоді ФОПи 3-ї групи з лімітом в 1 мільйон стануть платниками ПДВ, а ставка їх єдиного податку знизиться з 5% до 3%.

  • На одного ФОП це понад 60 тисяч гривень сплати ПДВ додатково в рік (за даними 2024 року). Проте згодом ПДВ може скласти 20% з доходу, якщо ФОП не отримає зареєстрованих податкових накладних від своїх постачальників.