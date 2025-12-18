Які зміни запровадять для малих підприємців?
Зміни мають удосконалити адміністрування ПДВ для платників єдиного податку, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.
Мета законопроєкту – зробити правила однаковими для бізнесу з подібними оборотами, обмежити використання спрощеної системи для агресивної оптимізації. Також планують подолати схеми дроблення бізнесу, "сірого імпорту" та контрабанди, при цьому захистивши чесний малий бізнес.
Що саме пропонується:
- Час на підготовку. Закон набере чинності лише з 1 січня 2027 року. Це дає бізнесу та державі достатньо часу для налаштування процесів та переходу без стресу.
- Зміна ставки для ФОП 3-ї групи. Якщо ви на 3-й групі (5%) і досягнете ліміту в 1 мільйон, ви станете платником ПДВ, а ваша ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%.
- Виняток для Е-резидентів. Вимога щодо обов'язкової реєстрації платником ПДВ не поширюється на платників єдиного податку 3 групи – електронних резидентів (е-резидентів).
- Цифровізація. Реєстрація та звітність відбуватимуться онлайн.
Чому запровадження ПДВ для ФОПів важливе?
- Зараз великі гравці часто використовують спрощену систему для "дроблення" бізнесу, отримуючи конкурентну перевагу над тими, хто чесно сплачує ПДВ.
- ПДВ робить невигідним продаж нелегально ввезених товарів, адже платникам ПДВ потрібен офіційний податковий кредит ("білі" документи на товар).
- За розрахунками, це дозволить залучити до бюджету додатково близько 40 мільярдів гривень на рік, які спрямовуватимуться на фінансування безпеки та оборони.
Зараз Мінфін запрошує всіх зацікавлених ознайомитися з документами та надіслати свої пропозиції, щоб нові правила були максимально справедливими та зручними.
Скандальне скасування пільг для ФОП: передумови
Україна домовилася з МВФ про нову програму підтримки на рівні персоналу, проте є певні умови. Серед них – усуненням лазівок у чинному трудовому кодексі – закриття схеми "ФОП замість найму" та скасуванням пільг для реєстрації платника ПДВ.
МВФ, зокрема, вимагало скасувати пільги для ФОПів 2 – 3 групи, що змусить їх переходити на загальну систему оподаткування. Одна з вимог роботи у такі системі – сплата ПДВ.