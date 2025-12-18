Яке нове правило для підприємців діятиме?

З 1 січня 2026 року розширюється перелік підприємців, які зобов'язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків (встановлення платіжних терміналів), пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

З нового року вимога поширюється на такі категорії торговців:

ФОП 1-ї групи єдиного податку;

торговці, які продають через торгові автомати (кава, снеки тощо);

торговці, які здійснюють виїзну торгівлю: з лотків на вулиці, автомобілів, на ярмарках, ринках, виставках;

продавці власноруч вирощеної продукції (садівники, пасічники, фермери).

Проте є альтернативи терміналу: вимога може бути виконана не лише за допомогою класичного POS-терміналу, але й за допомогою інших електронних засобів, зокрема, мобільного еквайрингу (технологія Tap to Phone) або програмних терміналів у смартфоні.

Обов'язок не поширюється на підприємців, які працюють на територіях, де ведуться бойові дії, тимчасово окупованих, заблокованих або де деокупація відбулася менш як три місяці тому.

За відсутність терміналів передбачені штрафні санкції у розмірі 8 500 гривень. Щоб уникнути санкцій, підприємців попередили заздалегідь, щоб вони встигли підготуватися до змін.

