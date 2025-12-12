Що відомо про перевірки ФОП у 2025 році та штрафи?
6 041 документальну перевірку фопів провела податкова у 2025 році, це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
Суми, які бізнес має "доплатити", цьогоріч істотно зросли, але є нюанс. Загалом 5,98 мільярдів донарахувала податкова служба підприємцям за три квартали 2025 року. Це у 2,6 раза більше, ніж торік, і у 25 разів більше, ніж у 2021 році.
Хоча суми до сплати й ростуть, це ще не означає, що підприємці реально зобов’язані їх сплатити – наразі узгодили лише близько 22%, це 1,32 мільярда гривень.
Схожа ситуація й зі штрафами. З нарахованих 2,59 мільярдів гривень наразі узгодили лише 15% або 396,8 мільйонів гривень.
Зауважте! Узгоджена сума – це донарахування, які підприємець реально має сплатити після всіх заперечень, оскаржень і рішень податкової чи суду. Спершу податкова нараховує, але лише після проходження цих процедур сума стає остаточною й обов’язковою.
У яких областях найчастіше перевіряли ФОПів?
Найбільш продуктивними цьогоріч були податківці на Львівщині – 805 перевірок. Далі йдуть Київ (715), Харківщина (559), Дніпропетровщина (518) та Хмельниччина (433).
За сумами донарахованих зобов’язань лідирує Черкащина – 1,87 мільярд гривень, з яких 72% припадає на штрафи. Рекордсменами стали податківці на Івано-Франківщини: там погодили 94% нарахованих сум, це 19,85 мільйонів гривень з 21,16 мільйона гривень нарахованих.
Географія перевірок ФОПів / інфографіка Опендатабот
Що відомо про штрафи для ФОП та тіньовий бізнес?
В Україні за ухилення від сплати податків передбачені величезні штрафи, обмеження права обіймати посади до 3 років, а в деяких випадках і конфіскація майна. Якщо несплата податків сягнула значної суми, то законодавство передбачає штраф у розмірі від 5 000 до 10 000 неоподаткованих мінімумів, тобто від 85 тисяч до 170 тисяч гривень.
Бюро економічної безпеки заявляє, що понад 50 тисяч ФОПів станом на травень 2025 року залучені в тіньові схеми, що коштує бюджету 70 мільярдів гривень щорічно. Схеми включають залучення студентів, які за винагороду передають електронні підписи та відкривають банківські рахунки для ухилення від податків.