Що відомо про перевірки ФОП у 2025 році та штрафи?

6 041 документальну перевірку фопів провела податкова у 2025 році, це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Суми, які бізнес має "доплатити", цьогоріч істотно зросли, але є нюанс. Загалом 5,98 мільярдів донарахувала податкова служба підприємцям за три квартали 2025 року. Це у 2,6 раза більше, ніж торік, і у 25 разів більше, ніж у 2021 році.

Хоча суми до сплати й ростуть, це ще не означає, що підприємці реально зобов’язані їх сплатити – наразі узгодили лише близько 22%, це 1,32 мільярда гривень.

Схожа ситуація й зі штрафами. З нарахованих 2,59 мільярдів гривень наразі узгодили лише 15% або 396,8 мільйонів гривень.

Зауважте! Узгоджена сума – це донарахування, які підприємець реально має сплатити після всіх заперечень, оскаржень і рішень податкової чи суду. Спершу податкова нараховує, але лише після проходження цих процедур сума стає остаточною й обов’язковою.

У яких областях найчастіше перевіряли ФОПів?

Найбільш продуктивними цьогоріч були податківці на Львівщині – 805 перевірок. Далі йдуть Київ (715), Харківщина (559), Дніпропетровщина (518) та Хмельниччина (433).

За сумами донарахованих зобов’язань лідирує Черкащина – 1,87 мільярд гривень, з яких 72% припадає на штрафи. Рекордсменами стали податківці на Івано-Франківщини: там погодили 94% нарахованих сум, це 19,85 мільйонів гривень з 21,16 мільйона гривень нарахованих.

Географія перевірок ФОПів / інфографіка Опендатабот

Що відомо про штрафи для ФОП та тіньовий бізнес?