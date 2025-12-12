Что известно о проверках ФЛП в 2025 году и штрафах?
6 041 документальную проверку ФЛП провела налоговая в 2025 году, это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
Суммы, которые бизнес должен "доплатить", в этом году существенно выросли, но есть нюанс. Всего 5,98 миллиардов доначислила налоговая служба предпринимателям за три квартала 2025 года. Это в 2,6 раза больше, чем в прошлом году, и в 25 раз больше, чем в 2021 году.
Хотя суммы к уплате и растут, это еще не означает, что предприниматели реально обязаны их оплатить – пока согласовали лишь около 22%, это 1,32 миллиарда гривен.
Похожая ситуация и со штрафами. Из начисленных 2,59 миллиардов гривен пока согласовали только 15% или 396,8 миллионов гривен.
Заметьте! Согласованная сумма – это доначисления, которые предприниматель реально должен оплатить после всех возражений, обжалований и решений налоговой или суда. Сначала налоговая начисляет, но только после прохождения этих процедур сумма становится окончательной и обязательной.
В каких областях чаще всего проверяли ФЛП?
Наиболее продуктивными в этом году были налоговики на Львовщине – 805 проверок. Далее следуют Киев (715), Харьковщина (559), Днепропетровщина (518) и Хмельницкая область (433).
По суммам доначисленных обязательств лидирует Черкасская область – 1,87 миллиард гривен, из которых 72% приходится на штрафы. Рекордсменами стали налоговики на Ивано-Франковщине: там согласовали 94% начисленных сумм, это 19,85 миллионов гривен из 21,16 миллиона гривен начисленных.
Что известно о штрафах для ФЛП и теневом бизнесе?
В Украине за уклонение от уплаты налогов предусмотрены огромные штрафы, ограничение права занимать должности до 3 лет, а в некоторых случаях и конфискация имущества. Если неуплата налогов достигла значительной суммы, то законодательство предусматривает штраф в размере от 5 000 до 10 000 необлагаемых минимумов, то есть от 85 тысяч до 170 тысяч гривен.
Бюро экономической безопасности заявляет, что более 50 тысяч ФЛП по состоянию на май 2025 года вовлечены в теневые схемы, что стоит бюджету 70 миллиардов гривен ежегодно. Схемы включают привлечение студентов, которые за вознаграждение передают электронные подписи и открывают банковские счета для уклонения от налогов.