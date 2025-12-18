Какое новое правило для предпринимателей будет действовать?

С 1 января 2026 года расширяется перечень предпринимателей, которые обязаны обеспечить возможность безналичных расчетов (установка платежных терминалов), пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

С нового года требование распространяется на следующие категории торговцев:

ФЛП 1-й группы единого налога;

торговцы, которые продают через торговые автоматы (кофе, снеки и т.д.);

торговцы, которые осуществляют выездную торговлю: с лотков на улице, автомобилей, на ярмарках, рынках, выставках;

продавцы собственноручно выращенной продукции (садоводы, пчеловоды, фермеры).

Однако есть альтернативы терминалу: требование может быть выполнено не только с помощью классического POS-терминала, но и с помощью других электронных средств, в частности, мобильного эквайринга (технология Tap to Phone) или программных терминалов в смартфоне.

Обязанность не распространяется на предпринимателей, которые работают на территориях, где ведутся боевые действия, временно оккупированных, заблокированных или где деоккупация состоялась менее трех месяцев назад.

За отсутствие терминалов предусмотрены штрафные санкции в размере 8 500 гривен. Чтобы избежать санкций, предпринимателей предупредили заранее, чтобы они успели подготовиться к изменениям.

Какие правила для ФОПов действуют в Украине?