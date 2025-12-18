Какие изменения введут для малых предпринимателей?

Изменения должны усовершенствовать администрирование НДС для плательщиков единого налога, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

Цель законопроекта – сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации. Также планируют преодолеть схемы дробления бизнеса, "серого импорта" и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес.

Что именно предлагается:

Время на подготовку. Закон вступит в силу только с 1 января 2027 года. Это дает бизнесу и государству достаточно времени для настройки процессов и перехода без стресса.

Изменение ставки для ФЛП 3-й группы. Если вы на 3-й группе (5%) и достигнете лимита в 1 миллион, вы станете плательщиком НДС, а ваша ставка единого налога снизится с 5% до 3%.

Исключение для Е-резидентов. Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС не распространяется на плательщиков единого налога 3 группы – электронных резидентов (е-резидентов).

Цифровизация. Регистрация и отчетность будут происходить онлайн.

Почему введение НДС для ФЛП важно?

Сейчас крупные игроки часто используют упрощенную систему для "дробления" бизнеса, получая конкурентное преимущество над теми, кто честно платит НДС.

НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, ведь плательщикам НДС нужен официальный налоговый кредит ("белые" документы на товар).

По расчетам, это позволит привлечь в бюджет дополнительно около 40 миллиардов гривен в год, которые будут направляться на финансирование безопасности и обороны.

Сейчас Минфин приглашает всех заинтересованных ознакомиться с документами и прислать свои предложения, чтобы новые правила были максимально справедливыми и удобными.

