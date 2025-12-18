Какие изменения введут для малых предпринимателей?
Изменения должны усовершенствовать администрирование НДС для плательщиков единого налога, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.
Цель законопроекта – сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации. Также планируют преодолеть схемы дробления бизнеса, "серого импорта" и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес.
Что именно предлагается:
- Время на подготовку. Закон вступит в силу только с 1 января 2027 года. Это дает бизнесу и государству достаточно времени для настройки процессов и перехода без стресса.
- Изменение ставки для ФЛП 3-й группы. Если вы на 3-й группе (5%) и достигнете лимита в 1 миллион, вы станете плательщиком НДС, а ваша ставка единого налога снизится с 5% до 3%.
- Исключение для Е-резидентов. Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС не распространяется на плательщиков единого налога 3 группы – электронных резидентов (е-резидентов).
- Цифровизация. Регистрация и отчетность будут происходить онлайн.
Почему введение НДС для ФЛП важно?
- Сейчас крупные игроки часто используют упрощенную систему для "дробления" бизнеса, получая конкурентное преимущество над теми, кто честно платит НДС.
- НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, ведь плательщикам НДС нужен официальный налоговый кредит ("белые" документы на товар).
- По расчетам, это позволит привлечь в бюджет дополнительно около 40 миллиардов гривен в год, которые будут направляться на финансирование безопасности и обороны.
Сейчас Минфин приглашает всех заинтересованных ознакомиться с документами и прислать свои предложения, чтобы новые правила были максимально справедливыми и удобными.
Скандальная отмена льгот для ФЛП: предпосылки
Украина договорилась с МВФ о новой программе поддержки на уровне персонала, однако есть определенные условия. Среди них – устранением лазеек в действующем трудовом кодексе – закрытие схемы "ФЛП вместо найма" и отменой льгот для регистрации плательщика НДС.
МВФ, в частности, требовало отменить льготы для ФЛП 2 – 3 группы, что заставит их переходить на общую систему налогообложения. Одно из требований работы в такие системе – уплата НДС.