Какие изменения введут для малых предпринимателей?

Изменения должны усовершенствовать администрирование НДС для плательщиков единого налога, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

Цель законопроекта – сделать правила одинаковыми для бизнеса с подобными оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации. Также планируют преодолеть схемы дробления бизнеса, "серого импорта" и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес.

Что именно предлагается:

  • Время на подготовку. Закон вступит в силу только с 1 января 2027 года. Это дает бизнесу и государству достаточно времени для настройки процессов и перехода без стресса.
  • Изменение ставки для ФЛП 3-й группы. Если вы на 3-й группе (5%) и достигнете лимита в 1 миллион, вы станете плательщиком НДС, а ваша ставка единого налога снизится с 5% до 3%.
  • Исключение для Е-резидентов. Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС не распространяется на плательщиков единого налога 3 группы – электронных резидентов (е-резидентов).
  • Цифровизация. Регистрация и отчетность будут происходить онлайн.

Почему введение НДС для ФЛП важно?

  • Сейчас крупные игроки часто используют упрощенную систему для "дробления" бизнеса, получая конкурентное преимущество над теми, кто честно платит НДС.
  • НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, ведь плательщикам НДС нужен официальный налоговый кредит ("белые" документы на товар).
  • По расчетам, это позволит привлечь в бюджет дополнительно около 40 миллиардов гривен в год, которые будут направляться на финансирование безопасности и обороны.

Сейчас Минфин приглашает всех заинтересованных ознакомиться с документами и прислать свои предложения, чтобы новые правила были максимально справедливыми и удобными.

Скандальная отмена льгот для ФЛП: предпосылки

  • Украина договорилась с МВФ о новой программе поддержки на уровне персонала, однако есть определенные условия. Среди них – устранением лазеек в действующем трудовом кодексе – закрытие схемы "ФЛП вместо найма" и отменой льгот для регистрации плательщика НДС.

  • МВФ, в частности, требовало отменить льготы для ФЛП 2 – 3 группы, что заставит их переходить на общую систему налогообложения. Одно из требований работы в такие системе – уплата НДС.