ДПС запускає автоматичне списання податкових боргів?

Про це повідомила виконувачка обов'язків голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнесу та громадськості, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу відомства.

За її словами, нова система передбачає взаємодію між ДПС, Державним казначейством та платіжними сервісами. Це дозволить здійснювати примусове списання коштів у електронному форматі через систему електронних платежів Національного банку.

У Дії з'являться послуги з майнових податків?

Окрім цього, ДПС разом із Міністерством цифрової трансформації працює над розширенням сервісів у застосунку Дія. Планується запуск нової послуги, яка дозволить громадянам:

переглядати свої об'єкти оподаткування (нерухомість, землю, авто),

звіряти дані,

отримувати нарахування та інформацію про борги,

а також сплачувати податки онлайн.

Хочемо зробити так, щоб кожен міг у кілька кліків перевірити свої податки і при потребі одразу їх оплатити,

– зазначила Карнаух.

Що цьому передувало?