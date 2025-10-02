ГНС запускает автоматическое списание налоговых долгов?
Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух во время встречи с представителями бизнеса и общественности, информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По ее словам, новая система предусматривает взаимодействие между ГНС, Государственным казначейством и платежными сервисами. Это позволит осуществлять принудительное списание средств в электронном формате через систему электронных платежей Национального банка.
В Дії появятся услуги по имущественным налогам?
Кроме этого, ГНС вместе с Министерством цифровой трансформации работает над расширением сервисов в приложении Дія. Планируется запуск новой услуги, которая позволит гражданам:
- просматривать свои объекты налогообложения (недвижимость, землю, авто),
- сверять данные,
- получать начисления и информацию о долгах,
- а также платить налоги онлайн.
Хотим сделать так, чтобы каждый мог в несколько кликов проверить свои налоги и при необходимости сразу их оплатить,
– отметила Карнаух.
Что этому предшествовало?
Автоматическое списание налоговых долгов является частью стратегии цифровизации налоговой системы Украины.
В ГНС сообщили, что во время документальной проверки относительно бюджетного возмещения НДС налоговики впервые применили на практике стандартный файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).
Заметим, что SAF-T UA – это электронный файл стандартизированной структуры, содержащий данные бухгалтерского учета предприятия. Он позволяет налоговым органам осуществлять проверки без необходимости запрашивать дополнительные документы.
К слову, с 27 сентября в Украине изменились правила регистрации налоговых накладных, включающие увеличение лимитов для безусловной регистрации и повышение порогов для мелких операций.