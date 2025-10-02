ГНС запускает автоматическое списание налоговых долгов?

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух во время встречи с представителями бизнеса и общественности, информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Смотрите также Новые правила для украинцев: какие изменения внедряет налоговая с 1 октября

По ее словам, новая система предусматривает взаимодействие между ГНС, Государственным казначейством и платежными сервисами. Это позволит осуществлять принудительное списание средств в электронном формате через систему электронных платежей Национального банка.

В Дії появятся услуги по имущественным налогам?

Кроме этого, ГНС вместе с Министерством цифровой трансформации работает над расширением сервисов в приложении Дія. Планируется запуск новой услуги, которая позволит гражданам:

просматривать свои объекты налогообложения (недвижимость, землю, авто),

сверять данные,

получать начисления и информацию о долгах,

а также платить налоги онлайн.

Хотим сделать так, чтобы каждый мог в несколько кликов проверить свои налоги и при необходимости сразу их оплатить,

– отметила Карнаух.

Что этому предшествовало?