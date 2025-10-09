Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінцифри.

Що відомо про послугу розлучення у Дії?

Послуга онлайн-розлучення з'явиться в Дії у 2026 році.

Нею зможуть скористатися подружжя, які не мають неповнолітніх дітей.

Такі зміни ухвалив сьогодні (8 жовтня – 24 Канал) Кабінет Міністрів. Раніше процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер цей процес стане простішим – без черг і без зайвих поїздок,

– розповіла прем'єрка Свириденко.

Після подання заяви на розлучення Дія автоматично перевірить інформацію в реєстрах.

Якщо дітей немає, то уже через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна буде відкликати.

Свідоцтво про розірвання шлюбу буде надане у застосунку.

Зверніть увагу! На порталі "Дія" вже доступні витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу.

