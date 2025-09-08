Дослідження охопило понад 80 послуг – від довідок і підписів до програм підтримки – єОселя, Нацкешбек чи єРобота, пише 24 Канал.

Що показали результати дослідження?

Цифровізація – це не просто модне слово, а справжній рушій розвитку держави і цю тезу підтверджує нове дослідження компанії Civitta. З 2020 року економічний та антикорупційний ефекти від цифрових послуг у Дії вже перевищили 184 мільярди гривень.

Це збережені сотні мільйонів годин для громадян, які тепер не витрачають час у чергах та колах бюрократії. Це прозорі державні послуги – без хабарів та посередників.

Кожен цифровий сервіс вбиває чергову корупційну схему і робить державу прозорою та зручною для людей. Цифровізація – найефективніший інструмент боротьби з корупцією, і ми будемо й надалі масштабувати цей ефект для всієї країни,

– зазначив Михайло Федоров, Перший віцепрем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації.



Федоров зазначив, що цифровізація – найефективніший спосіб боротьби з корупцією / Фото з телеграму міністра

Раніше держава витрачала на одну офлайн-послугу понад 1 500 гривень. Тепер, завдяки Дії, витрата на одну послугу в онлайні в 6 разів дешевше – у середньому всього 242 гривні. А громадянам не потрібно витрачатися на транспорт та друк стосів документів. Щороку "базові" онлайн-послуги заощаджують 49 мільярдів гривень, або майже 7 річних бюджетів Миколаєва.

"Це унікальне дослідження і для України, і для світу. Ми рахували не лише економію часу чи витрат громадян, а й ефекти від програм-каталізаторів – як-от єОселя чи єВідновлення. Також вимірювали антикорупційний ефект: через інтерв'ю з'ясували "такси" та масштаби хабарів. Це нетривіальна методологія, адже йдеться про приховані процеси", – зазначив Кирило Криволап, керівний партнер Civitta Україна, керівник ГО Центр економічного відновлення.

Він додав, що "саме тому результати особливо цінні – вони показують реальну картину й доводять, що цифровізація ламає корупційні моделі".

У дослідженні детально проаналізували 87 різних послуг у Дії. Серед них — базові сервіси (довідки, витяги, Дія.Підпис), унікальні онлайн-програми (єОселя, єРобота, Національний кешбек), а також послуги з високим корупційним ризиком (будівельні послуги, статус ВПО, послуги для моряків).

Головні результати дослідження:

7,4 мільярди гривень на рік більше не витрачають на хабарі та посередників

Будівництво, статус ВПО, дипломування моряків – роками ці сфери вважалися найбільш схильними до корупції, а отримання послуг було складним та забюрократизованим. Тепер вони зручні та прозорі. Їх цифровізація має найбільш відчутний результат – щорічно заощаджується 4,2 мільярда гривень. А загалом усі цифрові послуги заощаджують 7,4 мільярди гривень.

"Базові" онлайн-послуги заощаджують 49 мільярдів гривень на рік

Цифровізація "базових" послуг, як-от отримання витягу про місце проживання, щорічно економить громадянам та державі 49 мільярдів гривень. Якщо онлайн-послугами будуть користуватися всі українці, показник може сягнути 75 мільярдів гривень на рік.

6,5 мільярдів гривень на рік заощаджують програми підтримки в Дії

єРобота, єВідновлення, Нацкешбек – запуск цих програм у Дії не тільки підтримує людей і стимулює розвиток економіки, а й заощаджує мільярди державі. Завдяки цифровізації витрати на них майже зникли – їх вдалося зменшити на 99%.

Цифровізація – це передусім про людей. Вона економить мільярди для держави й тисячі гривень для кожної сім’ї, але найголовніше – вона повертає людям час і руйнує корупційні схеми. Завдяки підтримці уряду Швейцарії Україна стає прикладом для світу, як цифрові рішення змінюють державу зсередини,

– наголосив Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа.

Цифрові сервіси прибирають простір для корупції та полегшують життя українців, тому цифровізація продовжується.

Михайло Федоров зазначив, що зараз йде робота над кількома проєктами: запуск е-Нотаріат, готується запуск еАкциз, створюється система онлайн-моніторингу грального бізнесу та переводиться в цифру будівельна сфера. Це зробить послуги прозорішими та прибере корупційні схеми.

"Тож наступного року антикорупційний ефект Дії буде ще більшим", – написав в своєму телеграмі міністр.

Дослідження проведено Civitta на замовлення Міністерства цифрової трансформації України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.