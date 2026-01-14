Особенности наследования в гражданском браке

Гражданский брак приобретает все большую популярность, однако не предоставляет партнерам полного объема прав и гарантий, предусмотренных для официальных супругов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Больше всего это проявляется в сфере наследования, где отсутствие юридически оформленного брака существенно усложняет доступ к имуществу умершего.

Наследование возможно по завещанию или по закону. Если есть завещание, решающей является воля наследодателя, который сам определяет круг наследников. Зато при наследовании по закону лица, находившиеся в фактических брачных отношениях, не относятся к наследникам первой очереди и могут претендовать на наследство только в четвертой очереди.

Для этого гражданскому мужу или жене необходимо в судебном порядке доказать факт совместного проживания одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства. Право на наследование возникает только при отсутствии наследников предыдущих очередей, их устранения от наследования, отказа или непринятия наследства.

Какие исключения в наследовании предусматривает закон?

Закон предусматривает и исключения, когда очередность наследования может быть изменена. В частности, это возможно по нотариально удостоверенному договору между наследниками после открытия наследства. Такое соглашение не должно нарушать прав других наследников или лиц, которые имеют право на обязательную долю.

Кроме того, суд может предоставить право наследовать вместе с наследниками высшей очереди лицу, которое длительное время ухаживало за наследодателем, материально его поддерживала или оказывала другую помощь в случае беспомощного состояния из-за возраста, болезни или инвалидности.

Факт проживания в гражданском браке подтверждается совокупностью доказательств: совместным проживанием и бытом, взаимными правами и обязанностями, совместными расходами, приобретением имущества для совместного пользования, участием в содержании жилья, предоставлением взаимной помощи и другими обстоятельствами, свидетельствующих о реальности семейных отношений.

Важно! Таким образом, гражданский брак не гарантирует автоматических наследственных прав. Для их реализации необходимо доказать факт совместного проживания одной семьей, что требует надлежащих доказательств и, в большинстве случаев, судебного решения.

