Особливості спадкування у цивільному шлюбі

Цивільний шлюб набуває дедалі більшої популярності, однак не надає партнерам повного обсягу прав і гарантій, передбачених для офіційного подружжя, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Найбільше це проявляється у сфері спадкування, де відсутність юридично оформленого шлюбу суттєво ускладнює доступ до майна померлого.

Спадкування можливе за заповітом або за законом. Якщо є заповіт, вирішальною є воля спадкодавця, який сам визначає коло спадкоємців. Натомість при спадкуванні за законом особи, що перебували у фактичних шлюбних відносинах, не належать до спадкоємців першої черги й можуть претендувати на спадщину лише у четвертій черзі.

Для цього цивільному чоловіку чи дружині необхідно у судовому порядку довести факт спільного проживання однією сім'єю не менше п'яти років до відкриття спадщини. Право на спадкування виникає лише за відсутності спадкоємців попередніх черг, їх усунення від спадкування, відмови або неприйняття спадщини.

Які винятки у спадкуванні передбачає закон?

Закон передбачає і винятки, коли черговість спадкування може бути змінена. Зокрема, це можливо за нотаріально посвідченим договором між спадкоємцями після відкриття спадщини. Така угода не повинна порушувати прав інших спадкоємців або осіб, які мають право на обов'язкову частку.

Крім того, суд може надати право спадкувати разом зі спадкоємцями вищої черги особі, яка тривалий час доглядала спадкодавця, матеріально його підтримувала чи надавала іншу допомогу у разі безпорадного стану через вік, хворобу або інвалідність.

Факт проживання у цивільному шлюбі підтверджується сукупністю доказів: спільним проживанням і побутом, взаємними правами та обов'язками, спільними витратами, придбанням майна для спільного користування, участю в утриманні житла, наданням взаємної допомоги та іншими обставинами, що свідчать про реальність сімейних відносин.

Важливо! Таким чином, цивільний шлюб не гарантує автоматичних спадкових прав. Для їх реалізації необхідно довести факт спільного проживання однією сім'єю, що потребує належних доказів і, у більшості випадків, судового рішення.

