В каком случае гражданина нельзя оштрафовать за отказ пройти ВВК?

Обязанность пройти военно-врачебную комиссию у человека есть только тогда, когда его направил на осмотр непосредственно ТЦК. Конечно, если представители имели для этого законные основания. Но те, кто ранее получал статус "ограниченно годного" потеряли его и были обязаны явиться на повторный осмотр до 5 июня 2025 года. Теперь наложить штраф за то, что человек по собственной воле не прошел ВВК, уже не смогут. Почему так – объяснила адвокат Дарья Тарасенко.

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Эксперт отметила, что для понимания того, может ли человек еще получить штраф за непрохождение ВВК стоит выяснить, было ли ему выдано направление на осмотр и относится ли он к той категории, которая должна была самостоятельно инициировать его до 5 июня 2025 года. Если ни тот, ни другой факт человек не подтвердил, то штраф или его розыск из-за непрохождения ВВК будут незаконны.

Даже если военнообязанный ранее имел статус "ограниченно годного", то Закон обязывал его до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр с целью определения годности к службе. До самостоятельно получить направление, обратившись в ТЦК или оформить заявку через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

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Поскольку в обязанности есть крайняя дата, правонарушения не является длительным. Оно считается завершенным 6 июня 2025 года. Даже если военнообязанный прошел ВВК 6 июня 2025 года, правонарушение он совершил, потому что в сроки не уложился (кроме случаев, когда не было его вины),

– написала Дарья Тарасенко.

При этом норма об административном взыскании за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации и невыполнение правил воинского учета указывает, что штраф может налагаться в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года с этой даты.

То есть, если дата совершения правонарушения была 6 июня 2025 года, то как раз проходит год, а потому закон уже запрещает штрафовать таких граждан.

Эксперт отметила, что отсутствие штрафа не означает, что теперь бывшие "ограниченно годные" уже не должны проходить ВВК. Действительно, самостоятельно просить направление они не должны, но ТЦК могут принудительно направить их на осмотр. Даже если такие граждане имеют право на отсрочку.

Что стоит знать о процедуре ВВК?

Прохождение военно-врачебной комиссии является обязательным этапом для определенных категорий военнообязанных во время военного положения. В частности, на осмотр направляют лиц по повестке или официальным направлением от ТЦК, а также тех, кто подлежит повторному медицинскому осмотру. Комиссия не принимает решение о призыве, а лишь определяет степень пригодности к военной службе.

Если человек не согласен с заключением ВВК, он может подать жалобу в высшую комиссию или обратиться в суд. Также предусмотрена возможность повторного медосмотра, если есть новые медицинские документы или сомнения в правильности первичного решения