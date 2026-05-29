Подробнее об этом рассказали в Минобороны.

Какой срок справки ВЛК?

В Минобороны объяснили, что если проводится базовый медицинский осмотр и по результатам не выявлено необходимости в прохождении дополнительных исследований, то сроки прохождения ВВК не могут превышать 6 дней.

Если же требуются дополнительные исследования в условиях стационара или осмотра другими врачами, то общий срок не может превышать 14 дней с момента получения направления.

Несмотря на то, что ВВК только определяет пригодность к службе на текущий момент, при отсутствии жалоб и медицинских документов о болезнях, комиссия может ограничиться базовыми анализами и базовым осмотром врачей,

– отметили в министерстве.

Во время действия военного положения решение ВВК о пригодности к военной службе действительно 1 год. Когда истекает этот срок медицинские данные в базе "Оберіг" и приложении Резерв+ будут считаться устаревшими. Поэтому военнообязанного могут направить на новый медицинский осмотр.

Если же была установлена "непригодность к военной службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев", то прийти на переосвидетельствование стоит за 3 – 4 недели до окончания срока, указанного в справке.

В случае заключения "непригодность к военной службе" и исключения с воинского учета, то повторный медицинский осмотр проходить не надо.

А вот, если в течение года появилось новое тяжелое заболевание или состоялась операция, то военнообязанный может инициировать новый осмотр ВВК ранее установленного срока.

Напомним, что ВВК во время военного положения должны проходить обязательно военнообязанные, в том числе граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный" или "непригодный в мирное время, ограниченно годный в военное время", а также военные, которым нужно пересматривать состояние здоровья.

ВВК надо проходить женщинам с медицинским или фармацевтическим образованием.

Обязательный медосмотр касается также добровольцев, которые хотят приобщиться к службе по контракту.