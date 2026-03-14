Новий цивільний кодекс: чи потрібен він в Україні?

Фахівці впевнені, що ухвалення нового Цивільного кодексу в Україні нині не на часі. Однак 22 січня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14394 – проєкт нового документа. Майбутній Цивільний кодекс готували майже шість років, до роботи залучили 247 експертів. На понад 800 сторінках викладені оновлені норми приватного права України з метою адаптувати кодекс до сучасних економічних і соціальних умов.

Адвокат і власник фірми "ПАКС" Станіслав Ліфлянчик розповів 24 Каналу, в чому переваги та недоліки майбутнього Цивільного кодексу України. Експерт зазначив, що більшість норм нового кодексу наявні й у нинішньому документі. А тому доречніше було б імплементувати туди нові статті чи формулювання.

Чинний Цивільний кодекс регулює всі ті правила, за якими живуть українці: норми правовласності, спадкування, сімейні відносини, питання, пов'язані з майном, грошима, банками тощо. Після ухвалення нового кодексу суддям та адвокатам доведеться створювати нову практику.

Станіслав Ліфлянчик Власник Адвокатської фірми "ПАКС" Верховний суд буде вимушений переглядати всі ці напрацювання, які в нього були, що в принципі негативно. Тому що це заблокує на деякий час певні судові процеси. Другий негативний наслідок – це війна. Умовно кажучи, нехай завтра вона закінчиться. Ми отримуємо розірване ментально суспільство, якому тільки нового Цивільного кодексу не вистачає, розумієте? Просто не своєчасний момент обраний.

Адвокат додав, що перші дві глави в проєкті Цивільного кодексу не визначають жодних норм, а лише містить "набір лозунгів" та правила про те, що буцімто Верховна Рада вирішуватиме якісь моральні аспекти нашого суспільства. Станіслав Ліфлянчик зауважив, що там, де існують моральні правила – завжди є зловживання.

Хоча проєкт ще не готовий повністю, до його ухвалення це нормально. Після значних доопрацювань кодекс може бути зовсім іншим, ніж той, що був поданий.

Чи дійсно Цивільний кодекс міститиме дискримінаційні норми?

Як зазначив адвокат, нині в мережі бурхливо обговорюють норми щодо прав жінок. Основні претензії, які обговорюються, існували й в старому кодексі.

Я майже впевнений, що ці норми не будуть проголосовані в Верховній Раді, тому що ці питання вже розв'язувалися і вносилися зміни в старий Цивільний кодекс. Навряд чи їх притягнуть в новому,

– вважає Ліфлянчик.

Однією з найбільш обговорюваних норм є можливість шлюбу з 14 років. Однак насправді це не нове формулювання, а дещо змінена норма Сімейного кодексу. Раніше було передбачено, що як виключення лише суд може дозволити шлюб з 16 років. Проте таких рішень небагато. Дуже вагомою обставиною вважається вагітність молодої дівчини.

"Я теж, як і дівчата, які висловлювали обурення, не розумію нащо цей вік зменшувати… Законотворець підходить з логікою, що треба це зробити, тому що ми маємо факт в суспільстві вагітності в 14 років. І це треба тільки нормалізувати якимось чином", – пояснив адвокат.

Чи є позитивні зміни в проєкті Цивільного кодексу?

Станіслав Ліфлянчик зауважив, що в проєкті Цивільного кодексу з'являється цілий розділ, що встановлює певні норми відносно нового об'єкта власності – електронного майна. Це акаунти, програмні забезпечення, криптовалюта та інше. Фахівець розповів, що це добре, тому що з розвитком мережі з'явилася певна небезпека від, наприклад, закритих акаунтів, які не несуть відповідальності. Крім того, Кодекс захищатиме блогерів і врегульовуватиме питання користування криптовалютою.

Є позитивні зміни й у розділі сімейних відносин. Наприклад, регулюється поділ майна спільного при розлученні. Так суд буде зобов'язаний або стягнути компенсацію з того, хто користується майном фактично. Якщо сторони не можуть це вирішити, суд змушує продати таке майно і поділити гроші.

Суд виходить з того, що, наприклад, якщо з іншої сторони грошей нема, то він відмовляє частково в позові й визнає право власності 50 на 50. Людина, яка не користується майном фізично, не може захистити своє право власності. Вона хоч і власник, але не може не володіти, не користуватись, не розпоряджатися майном. У новому кодексі намагаються виправити цю ситуацію,

– зазначив Станіслав Ліфлянчик.

Також новий Цивільний кодекс зможе врегулювати питання цивільних шлюбів. Зокрема розв'язується проблема, коли цивільна дружина чи чоловік не може мати ті ж права, що надаються в офіційному подружжі.

Тепер в Україні планують зробити норму про сумісне проживання як сім'я. Пара, не укладаючи шлюб, може просто підписати договір. Громадяни, які просто проживають разом, також матимуть право укласти партнерський договір.

Підсумовуючи, адвокат зазначив, що в проєкті Цивільного кодексу є як хороші, так і погані моменти. Але документ на 80% складається з норм, які прописані в нинішньому Кодексі.

