Новий варіант Цивільного кодексу зареєстрували у ВР

У Верховній Раді України зареєстровано альтернативний проєкт Цивільного кодексу України. Цього разу його прописали без скандальної норми про зниження шлюбного віку до 14 років.

Ініціаторами законопроєкту стали народні депутати Володимир Ватрас, Микола Стефанчук, Іван Калаур, Ігор Фріс та Олександр Корнієнко. У пояснювальній записці зазначається, що документ є альтернативним до законопроєкту №14394, поданого 22 січня 2026 року.

За словами авторів, у новій редакції врахували критичні зауваження громадськості щодо можливості зниження шлюбного віку, заборони розірвання шлюбу під час вагітності та до досягнення дитиною однорічного віку, а також підходів до визначення шлюбу, державної реєстрації договорів і речових прав на нерухоме майно.

У ньому враховані критичні зауваження громадськості щодо можливості зниження шлюбного віку в Україні, заборони розірвання шлюбу в період вагітності нареченої та до досягнення дитиною однорічного віку,

– йдеться у документі.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що з базового законопроєкту планують вилучити норму про можливість укладення шлюбу з 14 років у разі вагітності або народження дитини.

